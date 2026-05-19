快訊

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

MLB／美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威 成「值得驕傲的決定」

獨攀志佳陽線失聯女山友 遺體今早直升機吊掛下山…姊妹哀傷接她回家

聽新聞
0:00 / 0:00

初夏阿里山迎「無敵視野」 粉專：台積電嘉科廠、澎湖夜景入鏡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場，不僅嘉南平原景色一覽無遺，連台灣海峽風力發電設施都清晰可見，有機會從阿里山看到澎湖花火節夜景。

黃源明表示，每年透過阿里山高處遠眺，都能記錄平原地景變化。今年最明顯的新地標，就是嘉義科學園區台積電先進封測廠出現視野，成為最新城市輪廓之一。從照片清楚看到仁義潭水庫水位偏低，顯示梅雨季未到來前，旱象明顯。

阿里山公路（台18線）沿線擁有多處知名觀景點，長年吸引攝影愛好者朝聖。最熱門的「隙頂二延平步道」約位於53至55公里處，可遠望嘉南平原、仁義潭與蘭潭，天氣條件良好時，甚至能看見高雄85大樓，也是欣賞雲瀑景觀的代表地點。

石棹地區以茶園景觀與「琉璃光」夜景聞名，尤其雨後放晴時，山城燈火與雲霧交織，形成夢幻景致。接近阿里山森林遊樂區前的89.5K觀景台，更被許多攝影玩家視為「壓軸視角」，不僅可遠眺彰化到高雄平原，還能欣賞台灣海峽夕陽與雲林六輕工業區夜景。另外，二萬平車站可近距離欣賞塔山奇岩與夕照，頂湖地區以靜謐山景與大凍山視野聞名。黃源明提醒，最佳觀景時間多落在清晨、傍晚及雨後雲海出現時，近期天氣穩定，正是捕捉阿里山高空視野的好時機。

嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場。圖／黃源明提供

澎湖 仁義潭 阿里山

延伸閱讀

午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

台灣印象新作登場　帶你一覽大稻埕百年風華 tittot琉園台灣印象系列前進大稻埕展出

女生獨旅免騎車去哪好？ 網狂推「3大療癒聖地」：搭火車就到

雲端上的精品奢華：阿里山英迪格酒店，無邊際池畔坐擁絕美日出

相關新聞

曾被老鼠咬…患者發燒就醫驗出疑感染漢他病毒 謝國樑今早記者會說明

基隆市1名醫院外包工作人員，1個多月前疑曾被老鼠咬到，近日出現發燒症狀就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒，疾病管制署和基隆市衛生局已展開疫情調查作業，並加強患者工作場域清潔消毒和病媒防治工作。市長謝國樑預計19日上午8時30分開記者會說明。

午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

近周台灣環境風場轉為偏南風到西南風，天氣多為高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大的降雨型態，象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專指出最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，以及台灣7大常見午後雷陣雨熱區，其中更點名南投縣為全台灣午後雷雨核心區。

白天晴熱如夏、午後慎防雷陣雨 吳德榮：下周三再迎第4波梅雨鋒面

今天各地依然是天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二天氣穩定，各地白天「晴熱如夏」，尤其周六至下周二白天更是「炎如盛夏」，再創高溫，下周三起恐將迎接第4波梅雨鋒面。

陽管處出手拆熱點！擎天崗「野戰桌」被搬走 鏡頭君也變了

陽明山國家公園擎天崗近日因一對情侶在休息區桌椅發生不雅行為，過程意外被官方即時直播鏡頭拍下，影片在社群平台瘋傳後，引發大量討論，也讓事發地點一夕成為網友口中的「朝聖點」。不過，陽明山國家公園管理處今（18）日已出手處理，將外界稱為「野戰桌」的休息桌椅搬離原處，盼讓事件降溫。

綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年 廢清法修正案今初審通過

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「廢棄物清理法部分條文修正草案」案，重點包含增訂再生能源發電設備等新興廢棄物的責任業者範圍及繳費義務，以及因應近年國內廢棄物非法棄置問題，提高相關刑度與增訂處置義務人的連帶責任等，以達到「科技執法」、「環境正義」、「源頭溯責」、「事權統一」目的，包括綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年等，今順利通過委員會審查。

23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

「核心照護醫院」新制上路，衛福部從全國傳染病醫療網醫院遴選台大、林口長庚、北榮、亞東、中榮等廿三家醫院，擔任「核心照護醫院」，一旦爆發狂犬病、鼠疫等第一類法定傳染病，以及伊波拉病毒及新型Ａ型流感等第五類新興傳染疾病等疫情時，成為防疫的首要堡壘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。