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初夏阿里山迎「無敵視野」 粉專：台積電嘉科廠、澎湖夜景入鏡
嘉義縣阿里山迎來一年之中視野最清晰季節。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享近日自逾千公尺以上高海拔阿里山公路，遠眺嘉縣市高清畫面，宣告夏季「無敵展望」登場，不僅嘉南平原景色一覽無遺，連台灣海峽風力發電設施都清晰可見，有機會從阿里山看到澎湖花火節夜景。
黃源明表示，每年透過阿里山高處遠眺，都能記錄平原地景變化。今年最明顯的新地標，就是嘉義科學園區台積電先進封測廠出現視野，成為最新城市輪廓之一。從照片清楚看到仁義潭水庫水位偏低，顯示梅雨季未到來前，旱象明顯。
阿里山公路（台18線）沿線擁有多處知名觀景點，長年吸引攝影愛好者朝聖。最熱門的「隙頂二延平步道」約位於53至55公里處，可遠望嘉南平原、仁義潭與蘭潭，天氣條件良好時，甚至能看見高雄85大樓，也是欣賞雲瀑景觀的代表地點。
石棹地區以茶園景觀與「琉璃光」夜景聞名，尤其雨後放晴時，山城燈火與雲霧交織，形成夢幻景致。接近阿里山森林遊樂區前的89.5K觀景台，更被許多攝影玩家視為「壓軸視角」，不僅可遠眺彰化到高雄平原，還能欣賞台灣海峽夕陽與雲林六輕工業區夜景。另外，二萬平車站可近距離欣賞塔山奇岩與夕照，頂湖地區以靜謐山景與大凍山視野聞名。黃源明提醒，最佳觀景時間多落在清晨、傍晚及雨後雲海出現時，近期天氣穩定，正是捕捉阿里山高空視野的好時機。
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