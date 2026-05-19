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石崇良：台灣未獲邀參與WHA　經驗難傳達是全球危機

中央社／ 記者吳柏緯日內瓦18日專電

世界衛生大會（WHA）登場，衛福部長石崇良表示，防疫仰賴合作，近年全球面臨各項傳染病威脅，台灣無法正式參與WHA，以至於缺乏正式管道讓世界了解台灣的做法與經驗，這不只是台灣的損失，更是全球的危機。

第79屆世界衛生大會於18日起在日內瓦召開，台灣連續10年未獲邀請。台灣官方與民間分進合擊，在日內瓦舉辦多項論壇、倡議行動，呼籲國際重視台灣的貢獻。

石崇良18日在日內瓦接受中央社專訪時指出，來自中國的政治打壓逐年增大且從未鬆懈，因此在無法收到邀請函的情形下，持續思考如何最大化場邊效益，讓國際社會深刻理解台灣的實質貢獻，並意識到若全球衛生網絡缺少台灣，將會帶來什麼樣的影響。

他說，今年規劃4場專業論壇，包含「數位健康」、「全球C型肝炎消除」等的原因正是如此。

石崇良指出，這些攸關全球公衛發展的實質議題，原本應該在WHA的委員會中被充分凸顯與討論，然而過去10年間，台灣被排除在WHA之外，導致缺乏正式管道讓世界了解台灣的做法與經驗。

石崇良說，從COVID-19爆發後到近期漢他病毒的郵輪事件，再次顯示「病毒沒有國界」。以漢他病毒事件為例，這起發生在郵輪上的事件，可能會造成全球防疫的崩潰並演變成危機，更令WHO高度緊張，連續召開會議並發布訊息。

他進一步提到，世界衛生組織（WHO）更罕見地要求台灣分享相關防疫資訊，這充分顯示，台灣這10年來無法正式參與情形，不只是台灣的損失，更是全球的危機。

在美國退出WHO後，外界擔憂中國的影響力變大，也可能會影響到台灣的國際參與。

石崇良說，中國對於WHO擁有強大的影響力，這是事實。但不可否認，WHO至今仍是全球最重要的衛生醫藥交流平台，重要性目前尚無可取代，這也是台灣必須持續且積極爭取成為觀察員或會員國的原因，然而美國的退出帶來了變數。

他說，美國的政策變化對WHO而言是一場危機，但危機也可能會帶來轉機，可能會因此出現更多雙邊合作，凸顯更多國際醫藥衛生交流平台的角色。過去這幾年，台灣與美國的互動持續強化，比過去更緊密與頻繁，並在這樣的互動基礎上，再擴大跟其他國家的互動與交流。

在今年WHA期間，衛福部與外交部聯合舉行「台灣智慧醫療與健康產業展」，推動醫衛外交，迴響遠超預期，參觀人潮絡繹不絕。

石崇良說，透過台灣能實質參與的國際組織，搭配國內的常態性論壇，將WHA期間的短期活動轉化為常態性的活動與平台。用各種不同方式參與國際社會，讓世界看到台灣，也讓Taiwan Can Help真正發酵。

WHA 石崇良 日內瓦

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