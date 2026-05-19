午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

近周台灣環境風場轉為偏南風到西南風，天氣多為高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大的降雨型態，象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專指出最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，以及台灣7大常見午後雷陣雨熱區，其中更點名南投縣為全台灣午後雷雨核心區。

林得恩說，根據過去觀測統計顯示，午後山區局部雷陣雨在台灣具有相當明顯的「地形性」與「熱對流性」，通常不是隨機發生，而是集中在某些特定容易觸發對流的位置上。

他表示，最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，包含「山區迎風坡上」最為典型，主因為受地形抬升、熱空氣沿山坡上升、水氣凝結形成積雨雲。容易出現雷雨胞、短延時強降雨、閃電等。

第二，「山谷出口與盆地交界」，多在山風與平地風交會、海風與谷風輻合處。容易形成：局部強對流、因此山區邊緣常常會比真正高山更容易炸雨。

另還有「都市近山區」，肇因多為都市熱島+山區抬升效果疊加，像是新店、中和、汐止、桃園山區邊緣；常易在下班時間出現暴雨或一小區小範圍的雷雨。

此外，林得恩也點出台灣最常見午後雷陣雨的7大熱區，第一，「北台灣地區」，多在大台北南側山區，包括新店、烏來、石碇、坪林及南港山區。原因多為台北盆地熱島效應，加上山風及谷風輻合，以及東南風被強迫抬升。

第二，「汐止－平溪－雙溪系統」，當東北季風減弱時，夏季午後對流旺盛，常形成局部豪雨，多發生於山際區或山麓處； 第三，「桃竹苗地區」，降雨熱區尤其以復興鄉的拉拉山及尖石鄉的五峰山區為最多，當西南風進入後，山區熱對流發展明顯，午後雷陣雨旺盛顯著。

第四，「中部地區」，超級熱區為南投山區。南投縣幾乎是全台灣午後雷雨核心區，尤其是埔里、國姓、魚池及仁愛等地，原因是四面環山，加上日照強烈，以及水氣容易聚集，午後非常容易有積雨雲爆發，甚至伴隨著豪雨或冰雹等劇烈天氣現象的發生。

第五，「谷關－梨山系統」，由於中央山脈地形抬升效應所造成。

第六，「雲嘉南及高屏地區」，多集中於阿里山周邊，當夏季西南季風進入後，午後強對流轉趨旺盛，常易見山洪、溪水暴漲等；而高屏地區則多分布於六龜－美濃－甲仙等路線，為南部地區午後雷雨的熱區，由於山谷地形，加上西南風水氣，使得環境不只高溫，且常有午後強對流發生。

第七，「東部地區」，花蓮縱谷也是降雨熱區。花蓮縣的壽豐、鳳林及玉里等，夏季午後常有山區雷雨在南北移動；台東山區則以太麻里、金峰及延平，午後常易形成熱力對流胞發展。