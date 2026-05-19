白天晴熱如夏、午後慎防雷陣雨 吳德榮：下周三再迎第4波梅雨鋒面

今天各地依然是天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二天氣穩定，各地白天「晴熱如夏」，尤其周六至下周二白天更是「炎如盛夏」，再創高溫，下周三起恐將迎接第4波梅雨鋒面。

吳德榮表示，今（19日）晨各地晴朗、雲嘉沿海因陸風環流、有雲層消長，伴隨小範圍降水回波，未觸及雨量站故無降雨報告。截至4時42分各地區平地最低氣溫約在17至21度；而今天各地氣溫預估為北部20至34度、中部21至34度、南部20至36度。

吳德榮指出，根據最新（18至20日）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（19、20日）兩天，大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防晒、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周四至下周二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶，南北徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定。

周四、周五（21、22日）水氣略增、山區午後局部降雨機率略增，各地白天「晴熱如夏」；周六至下周二（23至26日）水氣減少，山區午後局部降雨的機率降低，白天「炎如盛夏」，再創高溫。

但吳德榮提及，下周三、下周四（27、28日）、梅雨季（5、6月）第4波鋒面南下。不過，為期末模擬、各國模式都還在調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。