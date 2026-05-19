快訊

五月天阿信爆祕婚！網曬驚人證據「老婆是她」 相信音樂說話了

川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

聽新聞
0:00 / 0:00

白天晴熱如夏、午後慎防雷陣雨 吳德榮：下周三再迎第4波梅雨鋒面

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天至下周二天氣穩定，各地白天「晴熱如夏」，下周三起恐將迎接第4波梅雨鋒面。聯合報系資料照
今天至下周二天氣穩定，各地白天「晴熱如夏」，下周三起恐將迎接第4波梅雨鋒面。聯合報系資料照

今天各地依然是天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二天氣穩定，各地白天「晴熱如夏」，尤其周六至下周二白天更是「炎如盛夏」，再創高溫，下周三起恐將迎接第4波梅雨鋒面。

吳德榮表示，今（19日）晨各地晴朗、雲嘉沿海因陸風環流、有雲層消長，伴隨小範圍降水回波，未觸及雨量站故無降雨報告。截至4時42分各地區平地最低氣溫約在17至21度；而今天各地氣溫預估為北部20至34度、中部21至34度、南部20至36度。

吳德榮指出，根據最新（18至20日）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（19、20日）兩天，大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防晒、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周四至下周二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶，南北徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定。

周四、周五（21、22日）水氣略增、山區午後局部降雨機率略增，各地白天「晴熱如夏」；周六至下周二（23至26日）水氣減少，山區午後局部降雨的機率降低，白天「炎如盛夏」，再創高溫。

但吳德榮提及，下周三、下周四（27、28日）、梅雨季（5、6月）第4波鋒面南下。不過，為期末模擬、各國模式都還在調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 高溫 雷雨

延伸閱讀

白天暖熱如夏高溫36度 梅雨季第4波鋒面此時再南下

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

未來一周溫暖偏熱恐飆破30度！估27日迎下一波鋒面

天氣穩定偏熱 天氣風險：午後山區有雷陣雨

相關新聞

23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

「核心照護醫院」新制上路，衛福部從全國傳染病醫療網醫院遴選台大、林口長庚、北榮、亞東、中榮等廿三家醫院，擔任「核心照護醫院」，一旦爆發狂犬病、鼠疫等第一類法定傳染病，以及伊波拉病毒及新型Ａ型流感等第五類新興傳染疾病等疫情時，成為防疫的首要堡壘。

曾被老鼠咬…患者發燒就醫驗出疑感染漢他病毒 謝國樑明早記者會說明

基隆市1名醫院外包工作人員，1個多月前疑曾被老鼠咬到，近日出現發燒症狀就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒，疾病管制署和基隆市衛生局已展開疫情調查作業，並加強患者工作場域清潔消毒和病媒防治工作。市長謝國樑預計19日上午8時30分開記者會說明。

基隆市傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

基隆市今晚傳出有1例疑似漢他病毒感染患者，但衛福部疾管署發言人曾淑慧說，相關資訊目前正在釐清調查中。至於，外傳為一名清潔人員感染，曾淑惠僅說，一切都還在進行調查。

陽管處出手拆熱點！擎天崗「野戰桌」被搬走 鏡頭君也變了

陽明山國家公園擎天崗近日因一對情侶在休息區桌椅發生不雅行為，過程意外被官方即時直播鏡頭拍下，影片在社群平台瘋傳後，引發大量討論，也讓事發地點一夕成為網友口中的「朝聖點」。不過，陽明山國家公園管理處今（18）日已出手處理，將外界稱為「野戰桌」的休息桌椅搬離原處，盼讓事件降溫。

綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年 廢清法修正案今初審通過

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「廢棄物清理法部分條文修正草案」案，重點包含增訂再生能源發電設備等新興廢棄物的責任業者範圍及繳費義務，以及因應近年國內廢棄物非法棄置問題，提高相關刑度與增訂處置義務人的連帶責任等，以達到「科技執法」、「環境正義」、「源頭溯責」、「事權統一」目的，包括綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年等，今順利通過委員會審查。

午後雷陣雨3型態！專家曝光台灣7大熱區 更點名1地「雷雨核心區」

近周台灣環境風場轉為偏南風到西南風，天氣多為高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大的降雨型態，象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專指出最容易出現午後雷陣雨地區的3種降雨型態，以及台灣7大常見午後雷陣雨熱區，其中更點名南投縣為全台灣午後雷雨核心區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。