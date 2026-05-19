健康你我他／中醫調理戴口罩 找回呼吸的軌道

早晨還沒完全清醒，我的鼻子已經開始忙碌起來，垃圾桶裡包了一堆餛飩，噴嚏連連、鼻音濃重，像隔了一層棉花在說話，黑眼圈自帶煙燻妝，長年鼻子過敏的人，大概都懂那種永遠睡不飽、頭暈腦脹的日常。

就醫檢查發現，除了過敏體質，我還有鼻中膈彎曲問題，醫師開了類固醇鼻噴劑，多少壓住鼻塞、流鼻水與眼睛癢，但「順暢呼吸」依然像奢侈品。轉機出現在大疫之年，口罩成了日常配備，我卻意外發現戴上它，呼吸竟然順暢了，乾癢減輕，甚至連夜裡的喉嚨不適也獲得改善。那片原本讓人不自在的布，反而替我築起一道溫柔的屏障。

中醫診斷我的體內濕氣偏重，冰品與冷飲被宣判出局，我規律吃中藥，自己煮疏肝排濕的茶飲，身體的變化並非立刻翻轉，而是慢慢回穩。醫師提醒要讓氣血動起來，於是我開始跑步、爬山、做瑜伽，學著在一吸一吐之間找到呼吸的節拍，當汗水從皮膚滲出，才真正感覺到身體在運作，而不是被症狀牽著走。

這些年我才明白，對抗過敏不是找到單一解方，而是學會和身體合作。西醫穩定症狀，口罩減少刺激，中醫調整體質，運動打開循環，它們一點一點把我帶回正常呼吸的軌道。

原來，能自在吸一口氣是如此地珍貴，而那片口罩，從不得已的防護，變成我願意長久相伴的安心。