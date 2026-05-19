健康名人堂／臨老入花叢 是愛是欲還是病？

數十年的好好先生，卻在參加活動，認識朋友後，聲稱自己找到真愛，要求跟太太分居或離婚。子女勸說，得到的回應卻是：「我辛苦工作，賺錢將你們養大，如今責任已了，再活也沒多久了。」讓親友難以置信。

人生前段多為工作或養家而忙碌，緊湊壓力的生活過程，有時伴隨著對另一半親密情感的消磨，也可能兩人早有關係問題，卻礙於子女或傳統觀念壓著不處理。

若是黃昏戀 找戀愛感覺

進入人生後半場，年華逝去的老化焦慮，一旦遇見心動對象，會讓人有種「再年輕一次」、「再活一次」的感覺。有些人不顧自己為人夫人妻、父母的角色，陷入情感中。如同馬奎斯在《愛在瘟疫蔓延時》中描寫：「離死亡愈近，愛得就愈深。」死亡終點臨近，愈是讓人奮不顧身。

年近八十的王伯，透過後輩來問有沒有抑制性欲的方式。他不好意思地表示，對性仍有需求，但太太上了年紀就說老了沒辦法，拒絕求歡。兒子於是帶老爸去阿公店，還幫忙出錢，此事不小心被發現，太太氣得要離婚。王伯表示自己很愛太太，不願分居，懊惱地認為是自己的問題。

這可能是受生理因素干擾，《新英格蘭期刊》研究指出，在65至74歲有性伴侶的老年人中，男性62%對性有強烈興趣，女性則為38%，兩性在老年期確實存在不小差異。

家中聘請年輕的外籍看護協助照護失能的長輩。看護卻哭著投訴，長輩藉著沐浴或協助如廁，要求一起洗澡，或碰觸她的胸部，甚至抓她的手觸摸生殖器。家屬得知，震驚又羞愧，不知道為何溫良恭儉讓的長者，如今變成這個樣子。

若是因性欲 應自然看待

這可能是腦部退化引起，醫學上稱「不適當性行為（inappropriate sexual behavior）」包括表情、語言、行為或動作姿勢，呈現不符合社會規範的性渴望或裸露。例如觸摸自己或他人性器官、公開暴露性器官、做出性暗示動作、或對他人做出性方面的冒犯行為。

臨老入花叢，若是為愛，一時間很難拉得回頭。飛蛾撲火總是滿身傷，常嘆家破財損仍不悔。如果你是被拋下的那一位，試著檢視關係問題，容許自己傷心或憤怒。然後記得這不是世界末日，試著讓自己成為生活重心，重新鍛鍊身體，啟動嗜好與興趣，重啟人生另一局，也能過得平靜精采。

臨老入花叢，若是為欲，要自然看待。老年人仍有性需求，這是正常且健康的現象。隨著醫療進步與平均壽命延長，研究發現性在老年生活中扮演重要角色，無論生理需求，還是情感上親密連結。試著不執著於定義狹窄的「性行為」，坦誠說出需要，也說出自己身體機能的不適。

若腦部退化 找醫師諮詢

廣義來看，擁抱、接吻、愛撫等親密接觸也是性行為，藉著這些方式表達愛意，滋養親密感，尋求彼此生活的和諧，享受愛的幸福感。

臨老入花叢，可能是病，不要覺得難以啟齒，不要只怪罪他。請向老年精神科醫師或失智症醫師諮詢。透過非藥物或是藥物治療，改善生活品質，度過照護航程中的風風雨雨。