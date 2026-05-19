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新制6月30上路 吊銷駕照3年以上重考須上駕訓班

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

去年五月三峽發生七十八歲余姓駕駛開車高速衝撞，釀四死十一傷，交通部下修高齡駕駛換照年齡至七十歲，後續再宣布推出駕照管理新制等一系列改革。交通部昨天再預告修正三項法規，其中，吊銷駕照三年以上者若要重考駕照，自六月卅日起須先完成駕訓班訓練，違規上路視同無照駕駛，機車最高罰三點六萬元，汽車最高罰六萬元。

為配合駕照管理制度精進措施、強化違規駕駛人矯正教育機制，以及加嚴吊銷駕照三年以上者重考辦法，交通部昨天預告修正「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法」、「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」等三項法規，並預計今年六月卅日上路。

民眾若違反重大交通規定，像是酒駕、毒駕、競速、未停讓行人、汽車未依照規定裝載貨物、汽車零件設備如輪胎脫落、爭道行駛、未禮讓救護車／消防車等，導致人受傷、重傷或死亡，均屬惡性重大行為，將依肇事情節遭吊銷駕照三、六、八、十、十二年，處分屆滿後可重新考照。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯說，駕駛因酒駕或違規肇事致人死亡，遭吊銷駕照三年以上，過去處分期滿後可直接重考駕照。駕照管理新制六月卅日上路，吊銷駕照三年以上者，若要重新考照，須先到駕訓班上課學習最新交通知識，才能考照。根據統計，吊銷駕照禁考三年以上者，每年機車、汽車各有約五千人。

趙晉緯說，被吊銷駕照者上路學習需領學習駕駛證，待完成駕訓班課程才能領取正式駕照；未依規定完成駕訓班課程者，若違規上路視同無照駕駛，依道交處罰條例第廿一條，機車可處一點八至三點六萬元罰鍰、汽車可處三點六至六萬元罰鍰。

駕照 交通部 三峽

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