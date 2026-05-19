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三峽車禍1年過去了 遺屬等不到道歉

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北三峽重大車禍今天滿一周年，死者洪姓婦人的丈夫說，至今仍不太敢經過事故路口。圖為去年事發現場旁民眾自發送花。本報資料照片
新北三峽重大車禍今天滿一周年，死者洪姓婦人的丈夫說，至今仍不太敢經過事故路口。圖為去年事發現場旁民眾自發送花。本報資料照片

新北三峽四死十一傷重大車禍今天滿一周年，當天外出接送孩子卻命喪路口的洪姓婦人的丈夫說，一年過去，至今仍不太敢經過事故路口，上周六陪孩子參加國中會考，還特地繞路。最難以釋懷的，是肇事余姓老翁過世後，其家屬至今未曾親自表達歉意與現身面對法律訴訟，「這一年很像在對空氣戰鬥」。

去年五月十九日下午四時許，正值放學時間，余姓老翁駕車行經三峽國成街時失控衝撞，造成四十歲洪姓婦人、十二歲吳姓女童及十三歲劉姓女童傷重不治，余男事後也因傷離世。

洪夫表示，家屬與傷者透過民事程序向余家求償，事故發生至今僅開過二次調解庭，肇事車輛登記在余妻名下，至今余妻也都只透過律師與他們談，提出的精神慰撫金、喪葬費等請求也談不攏。

事故發生後，洪先生扛起照顧家庭重擔，事故發生不久後，孩子曾難過提到「原本媽媽也會參加畢業典禮」，兩個孩子雖沒親眼目睹撞擊瞬間，但現場倒地車輛與混亂畫面，仍讓他們留下深刻陰影。

國三、國一的孩子，被迫提早成熟，洪夫說，孩子至今仍會偷偷哭著想媽媽，一年過去，他仍不太敢經過事故路口，上周六陪孩子參加國中會考，還特地繞路，只希望不要影響孩子心情。

他表示，雖然這一年來看見部分道路改善與高齡換照等討論，但對家屬而言，最真實的仍是失去親人的痛苦，「事情好像慢慢被淡忘了。」不過，他也記得事故發生後，現場曾擺滿鮮花、卡片與民眾留言，不少陌生人的關心與鼓勵，成了家屬撐過低潮的重要力量。

另一名死者吳姓女同學的母親說，這一年過得身心俱疲，壓力過大患甲狀腺癌，每兩周要去看身心科，「好幾次都想和女兒一起走」。吳母說，加害人家屬的冷血對待對他們是二次傷害，「我只想要我的孩子能回來」。

三峽 車禍 新北

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