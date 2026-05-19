惡臭擾民…台南水溝淤積 民代促改善

時序進入汛期，排水系統及側溝須提前巡檢、清淤，南市議員王家貞昨質詢說，三年多來提案要求清理市區多處溝渠，然而許多仍惡臭難耐，例如東區崇義黃昏市場沿線水溝累積滿滿的垃圾、油汙，導致惡臭沖天，居民為此用塑膠墊覆蓋排水孔，未見根本的改善。

王家貞昨在議會定期會質詢時，出示自己二○二三年起在議會五度提案要求加強清除水溝惡臭和汙泥，也曾點名東區崇德市場等黃昏市場周邊水溝加強清理，她說，相關單位皆以經費不足、缺乏機具為由回應，令人質疑市府是否忽視民生需求，但淤積會影響環境衛生、潛藏積淹水風險、增加病媒蚊孳生機會，建議啟動第二預備金，優先投入水溝清淤所需機械設備與人力資源。

市長黃偉哲承諾，廿二日前將提出有效解決的規畫方案，改善因水溝問題受苦民眾的生活環境，也將要求環保局及相關局處共同到現場會勘，釐清問題成因與權責分工。南市環保局表示，汛期前會針對低窪易淹水地區加強清疏，現有清溝車十九輛、溝泥車十八輛，已盤點各區清潔隊需求，尚需清溝車四輛、溝泥車四輛，主要辦理道路側溝清疏作業，以維持道路排水功能。

另，大高雄七成用水取自高屏溪大樹攔河堰，議員黃飛鳳昨質詢說，大樹區竹寮取水站後方，五年前遭偷倒垃圾，堆置兩座超大垃圾山，兩年前橋頭地檢署已起訴，垃圾卻一直未清除，不應以「保存證據」為由放著不管，難保廢棄物不會滲流至地下影響水質，環保局應要對地主水利署第七河川分署開罰，並要求提出具體清運時程。

高市環保局長張瑞琿說，已陸續發文給橋頭地檢署，詢問有無需要繼續保存證據，也會要求盡速清除。