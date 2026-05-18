對抗氧化壓力！高科大研發團隊揭氫水實證研究結果

高齡化與慢性病風險升高，氧化壓力與活性氧成為近年醫學研究重點，國立高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲研發團隊首度公開氫水體外實驗成果，初步觀察發現，氫水在降低細胞氧化壓力與減少DNA氧化損傷，具有進一步研究潛力。

蔡美玲指出，現代人受生活壓力、環境，汙染及飲食習慣影響，體內活性氧ROS累積可能增加細胞損傷風險，因此透過科學化實驗，評估氫水在抗氧化上的表現。

此次研究採用DNA氧化損傷試驗、NIH3T3纖維母細胞氧化壓力模式、細胞活性分析、螢光偵測及流式細胞儀分析等多項方法進行測試。

蔡美玲表示，體內活性氧是一群反應性較高的含氧分子，包含自由基與非自由基型活性氧，研究結果顯示，在過氧化氫誘導細胞產生體內活性氧模式中，加入5%氫水後，可觀察到細胞內ROS訊號下降，另在催化劑誘導DNA氧化損傷模式中，氫水處理組也出現較明顯的DNA型態保留趨勢。

但她也說，目前結果仍屬初步體外實驗，尚無法直接推論人體療效，未來仍需更多動物實驗、人體試驗與長期數據支持，才能進一步釐清氫水在健康促進上的實際應用價值。

這項研究成果於高科大舉辦的產學合作成果發表會中對外公開，現場也針對氫分子科技、預防醫學與健康管理等議題進行交流討論，其中，台灣知名健康科技品牌御天坊表示，未來打算投入產學研究，希望將健康飲水概念導入預防醫學領域。