快訊

基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

聽新聞
0:00 / 0:00

對抗氧化壓力！高科大研發團隊揭氫水實證研究結果

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲研發團隊首度公開氫水體外實驗成果，初步觀察發現，氫水在降低細胞氧化壓力與減少DNA氧化損傷，具有進一步研究潛力。圖／高科大提供
高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲研發團隊首度公開氫水體外實驗成果，初步觀察發現，氫水在降低細胞氧化壓力與減少DNA氧化損傷，具有進一步研究潛力。圖／高科大提供

高齡化與慢性病風險升高，氧化壓力與活性氧成為近年醫學研究重點，國立高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲研發團隊首度公開氫水體外實驗成果，初步觀察發現，氫水在降低細胞氧化壓力與減少DNA氧化損傷，具有進一步研究潛力。

蔡美玲指出，現代人受生活壓力、環境，汙染及飲食習慣影響，體內活性氧ROS累積可能增加細胞損傷風險，因此透過科學化實驗，評估氫水在抗氧化上的表現。

此次研究採用DNA氧化損傷試驗、NIH3T3纖維母細胞氧化壓力模式、細胞活性分析、螢光偵測及流式細胞儀分析等多項方法進行測試。

蔡美玲表示，體內活性氧是一群反應性較高的含氧分子，包含自由基與非自由基型活性氧，研究結果顯示，在過氧化氫誘導細胞產生體內活性氧模式中，加入5%氫水後，可觀察到細胞內ROS訊號下降，另在催化劑誘導DNA氧化損傷模式中，氫水處理組也出現較明顯的DNA型態保留趨勢。

但她也說，目前結果仍屬初步體外實驗，尚無法直接推論人體療效，未來仍需更多動物實驗、人體試驗與長期數據支持，才能進一步釐清氫水在健康促進上的實際應用價值。

這項研究成果於高科大舉辦的產學合作成果發表會中對外公開，現場也針對氫分子科技、預防醫學與健康管理等議題進行交流討論，其中，台灣知名健康科技品牌御天坊表示，未來打算投入產學研究，希望將健康飲水概念導入預防醫學領域。

高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲研發團隊首度公開氫水體外實驗成果，初步觀察發現，氫水在降低細胞氧化壓力與減少DNA氧化損傷，具有進一步研究潛力。圖／高科大提供
高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲研發團隊首度公開氫水體外實驗成果，初步觀察發現，氫水在降低細胞氧化壓力與減少DNA氧化損傷，具有進一步研究潛力。圖／高科大提供

健康

延伸閱讀

中興大學研究：柑橘廢棄物變黃金 具生醫保健潛力

金門歐亞水獺排遺測出塑膠微粒 學者籲長期監測

諾貝爾獎得主法蘭克台大開講 解密抗疫功臣「低溫電子顯微鏡」應用

體育升級！虎科大結合AI與運動科學 攜手運科中心推「精準訓練」

相關新聞

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

明天各地依然是好天氣，高溫上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，周五、周六華南鋒面稍微接近，北部、東南部、恆春半島有零星短暫降雨，且午後降雨範圍擴大，金馬也因此整天不定時有低雲或霧，往返離島交通須多留意。

下班注意！午後對流旺盛 2縣市發布大雨特報「持續下到晚間」

中央氣象署今下午5時30分針對台中市山區、南投縣山區發布大雨特報，影響時間持續到晚間，提醒民眾慎防雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

陽管處出手拆熱點！擎天崗「野戰桌」被搬走 鏡頭君也變了

陽明山國家公園擎天崗近日因一對情侶在休息區桌椅發生不雅行為，過程意外被官方即時直播鏡頭拍下，影片在社群平台瘋傳後，引發大量討論，也讓事發地點一夕成為網友口中的「朝聖點」。不過，陽明山國家公園管理處今（18）日已出手處理，將外界稱為「野戰桌」的休息桌椅搬離原處，盼讓事件降溫。

基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

基隆市今晚傳出有1例疑似漢他病毒感染患者，但衛福部疾管署發言人曾淑慧說，相關資訊目前正在釐清調查中。至於，外傳為一名清潔人員感染，曾淑惠僅說，一切都還在進行調查。

綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年 廢清法修正案今初審通過

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「廢棄物清理法部分條文修正草案」案，重點包含增訂再生能源發電設備等新興廢棄物的責任業者範圍及繳費義務，以及因應近年國內廢棄物非法棄置問題，提高相關刑度與增訂處置義務人的連帶責任等，以達到「科技執法」、「環境正義」、「源頭溯責」、「事權統一」目的，包括綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年等，今順利通過委員會審查。

計程車油價補助已有2.7萬輛完成登記 中油即起再增495處據點受理

交通部針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，5月13日開放申請登記，近1周已有約2.7萬輛完成登記，約占整體比例30％，公路局指出，中油即日起再增設495處臨櫃據點，合計全台提供1200處服務據點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。