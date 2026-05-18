曾被老鼠咬…患者發燒就醫驗出疑感染漢他病毒 謝國樑明早記者會說明

基隆市1名醫院外包工作人員，1個多月前疑曾被老鼠咬到，近日出現發燒症狀就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒，疾病管制署和基隆市衛生局已展開疫情調查作業，並加強患者工作場域清潔消毒和病媒防治工作。市長謝國樑預計明上午8時30分開記者會說明。

基隆市政府副發言人吳禹辰今晚表示，有關這起疑似漢他病毒個案，市府已在第一時間掌握情況，並啟動衛生與環保跨單位處理，與院方也持續密切聯繫。重點是釐清感染源，並針對相關場域加強清消與病媒防治，避免任何擴散風險。

吳禹辰說，相關細節因涉及個案隱私與防疫調查進行中，暫不便對外說明，但市府會以防疫優先，並持續向外界更新進度。