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基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

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曾被老鼠咬…患者發燒就醫驗出疑感染漢他病毒 謝國樑明早記者會說明

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆市1名醫院外包工作人員，1個多月前疑曾被老鼠咬到，醫師驗出疑感染漢他病毒。基市府今晚表示，已展開疫情調查作業，並加強患者工作場域清潔消毒和病媒防治工作。聯合報資料照
基隆市1名醫院外包工作人員，1個多月前疑曾被老鼠咬到，醫師驗出疑感染漢他病毒。基市府今晚表示，已展開疫情調查作業，並加強患者工作場域清潔消毒和病媒防治工作。聯合報資料照

基隆市1名醫院外包工作人員，1個多月前疑曾被老鼠咬到，近日出現發燒症狀就醫，醫師驗出疑似感染漢他病毒，疾病管制署和基隆市衛生局已展開疫情調查作業，並加強患者工作場域清潔消毒和病媒防治工作。市長謝國樑預計明上午8時30分開記者會說明。

基隆市政府副發言人吳禹辰今晚表示，有關這起疑似漢他病毒個案，市府已在第一時間掌握情況，並啟動衛生與環保跨單位處理，與院方也持續密切聯繫。重點是釐清感染源，並針對相關場域加強清消與病媒防治，避免任何擴散風險。

吳禹辰說，相關細節因涉及個案隱私與防疫調查進行中，暫不便對外說明，但市府會以防疫優先，並持續向外界更新進度。

謝國樑 衛生局 漢他病毒

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