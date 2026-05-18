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基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

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基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
基隆市今晚傳出有1例疑似漢他病毒感染患者，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，相關資訊目前正在釐清調查中。本報資料照片
基隆市今晚傳出有1例疑似漢他病毒感染患者，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，相關資訊目前正在釐清調查中。本報資料照片

「自由時報」報導，基隆市今晚傳出有1例疑似漢他病毒感染患者。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，目前相關資訊正在釐清調查。至於，外傳患者為一名清潔人員遭到感染，曾淑慧僅說，一切都還在調查中。

依疾管署統計，去年共有3例漢他病毒感染病患，今年截至4月共有2例，10年來累計共45例。如果基隆市這名疑似漢他病毒感染者，最後證實為漢他病毒感染，將是今年第3例。

至於，荷蘭籍豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，且是罕見、能夠人傳人的「安地斯型」。疾管署長羅一鈞日前緊急舉行記者會表示，紐西蘭在5月13日透過國際衛生條例（IHR）窗口聯繫管道通知台灣，1名曾於4月間搭乘「洪迪亞斯號」的紐籍乘客，正在台灣停留；當天立即聯繫安排送醫、採檢與留院觀察等措施。

曾淑慧說，該名乘客經檢測為陰性後，目前沒有症狀，截至昨天為止，乘客相關接觸史已超過3周，若依以往約95%的漢他病毒感染者都在3周發病的經驗，目前該位乘客沒有發病，身體健康相對穩定，但應還有5%的機會為3至6周發病，因此仍須持續觀察，目前也已再次進行相檢測，結果尚未出爐，而加強自主健康管理期間將至6月6日。

至於，世界衛生組織（WHO）提到，漢他病毒傳播不如新冠病毒，為何還需要自我隔離監控？曾淑慧說，主要原因是遊輪上的漢他病毒屬於安地斯型病毒，可透過確診者的飛沫或接觸傳染，一旦感染致死率高達5成，相較台灣流行的首爾型病毒致死率低於1%，兩者差異很大，仍須提高警覺。

漢他病毒 疾管署 基隆

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