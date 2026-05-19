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中信60甲子緣特展 復刻王貞治打擊姿勢

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
「中信六十甲子緣」棒球特展展出王貞治為台北大巨蛋開球使用的手套、棒球與當年留下的手拓印版，以及讀賣巨人時期的實戰球衣與外套。圖／中信金控提供
「中信六十甲子緣」棒球特展展出王貞治為台北大巨蛋開球使用的手套、棒球與當年留下的手拓印版，以及讀賣巨人時期的實戰球衣與外套。圖／中信金控提供

年近九旬的「世界全壘打王」王貞治，心繫台灣棒球發展，在中華民國棒球協會理事長辜仲諒力邀之下，於二○二三年底為台北大巨蛋開出歷史性第一球。「中信六十甲子緣」棒球特展首度公開展出王貞治為台北大巨蛋開球使用的手套、棒球與當年留下的手拓印版，現場也展出他在讀賣巨人時期的實戰球衣與外套，帶領民眾回顧這位傳奇球星的一生與台灣棒球跨世代連結。

「中信六十甲子緣」還原王貞治父母開設的「中華五十番料理」，讓觀展者重溫王貞治兒時記憶，並設置稻草人打擊法姿勢圖，邀請民眾站上榻榻米揣摩王貞治擊球動作，更展出辜仲諒珍藏的王貞治收藏品。

儘管王貞治曾於職業生涯初期面臨打擊低潮，在恩師荒川博教練建議下，以日本武士刀不斷練習斬斷懸吊的紙片，鍛鍊出極致專注力，練就一生懸命的「稻草人打擊法」，職業生涯擊出世界紀錄的八六八支全壘打。

王貞治與台灣棒球緣分超過一甲子，最早於一九六五年首度來台舉行全壘打表演賽，並一路見證台灣棒球發展，曾於一九九○年中華職棒元年受邀擔任開球嘉賓，持續積極推動台日棒球交流。台北大巨蛋在歷經數十年等待後誕生，跨世代球迷圓夢，而為這座球場開出第一球的人正是王貞治，他當年預言巨蛋的誕生將為台灣棒球帶來重大改變。

王貞治也於今年二月再度來台，出席「中國信託六十周年台日棒球國際交流賽」，當天開球儀式由王將手套與棒球交予辜仲諒，由辜仲諒代為開球，象徵傳承接棒，期勉延續堅韌毅力與永不放棄的精神。

辜仲諒 中信 王貞治

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