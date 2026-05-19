快訊

基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

3合1家用快篩明天開賣 同時驗流感、新冠

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「三合一家用版快篩」將上市，可同時檢測新冠肺炎、A型流感、B型流感。示意圖。圖／聯合報系資料照片
「三合一家用版快篩」將上市，可同時檢測新冠肺炎、A型流感、B型流感。示意圖。圖／聯合報系資料照片

發燒、咳嗽、喉嚨痛，看似小病，但也可能迅速惡化，三合一家用版快篩於去年底通過衛福部核准，將於五月廿日正式上市，單支售價約三百元，可檢測新冠肺炎、Ａ型流感與Ｂ型流感，約十分鐘即可得知結果。感染科醫師表示，如果得知為流感，只要在四十八小時內服用抗病毒藥物，即可有效降低重症風險。

中華民國基層藥師協會指出，首款「三合一家用快篩」即將上市販售，民眾可至社區藥局購買並自行操作，透過一次鼻腔採檢，同步檢驗新冠病毒、Ａ流及Ｂ流，好處在於不必再反覆檢測，另避免因無法分辨病因而延誤就醫與用藥時機。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，改良版「三合一家用版快篩」採檢時，僅需深入鼻孔二公分，不像以往的快篩需要深入鼻腔深處，大幅降低自行採檢的不適感與恐懼感。

因操作方式簡易，建議視為常備醫療用品，出國時也可隨身攜帶，一旦出現類似症狀，可於第一時間判斷感染狀況。

「如果檢驗結果為流感，建議趕快就醫，在四十八小時黃金時間內投藥。」台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成說，此快篩試劑最大的好處在於讓民眾提早掌握是否需要就醫，如為流感應及早介入治療，有效降低重症及住院風險。

黃玉成強調，家用快篩只是「初步篩檢工具」，不能完全取代醫師診斷，若幼兒、長者與慢性病患者等高風險族群持續高燒、急喘、胸悶、活動力下降等症狀，應盡速就醫，以免延誤病情。

衛福部 流感 快篩

延伸閱讀

流感與新冠分不清…「三合一家用版快篩」一次分辨A流、B流與新冠

新冠疫情醫療混亂慘痛經驗 疾管署首創「核心照護醫院」今年正式上路

男子反覆咳血 胃鏡檢查意外發現食道癌

溫嵐劇烈腹痛住進加護病房 醫：病情是否穩定就看這「指標」

相關新聞

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

明天各地依然是好天氣，高溫上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，周五、周六華南鋒面稍微接近，北部、東南部、恆春半島有零星短暫降雨，且午後降雨範圍擴大，金馬也因此整天不定時有低雲或霧，往返離島交通須多留意。

下班注意！午後對流旺盛 2縣市發布大雨特報「持續下到晚間」

中央氣象署今下午5時30分針對台中市山區、南投縣山區發布大雨特報，影響時間持續到晚間，提醒民眾慎防雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

陽管處出手拆熱點！擎天崗「野戰桌」被搬走 鏡頭君也變了

陽明山國家公園擎天崗近日因一對情侶在休息區桌椅發生不雅行為，過程意外被官方即時直播鏡頭拍下，影片在社群平台瘋傳後，引發大量討論，也讓事發地點一夕成為網友口中的「朝聖點」。不過，陽明山國家公園管理處今（18）日已出手處理，將外界稱為「野戰桌」的休息桌椅搬離原處，盼讓事件降溫。

基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

基隆市今晚傳出有1例疑似漢他病毒感染患者，但衛福部疾管署發言人曾淑慧說，相關資訊目前正在釐清調查中。至於，外傳為一名清潔人員感染，曾淑惠僅說，一切都還在進行調查。

綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年 廢清法修正案今初審通過

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「廢棄物清理法部分條文修正草案」案，重點包含增訂再生能源發電設備等新興廢棄物的責任業者範圍及繳費義務，以及因應近年國內廢棄物非法棄置問題，提高相關刑度與增訂處置義務人的連帶責任等，以達到「科技執法」、「環境正義」、「源頭溯責」、「事權統一」目的，包括綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年等，今順利通過委員會審查。

計程車油價補助已有2.7萬輛完成登記 中油即起再增495處據點受理

交通部針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，5月13日開放申請登記，近1周已有約2.7萬輛完成登記，約占整體比例30％，公路局指出，中油即日起再增設495處臨櫃據點，合計全台提供1200處服務據點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。