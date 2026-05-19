3合1家用快篩明天開賣 同時驗流感、新冠

發燒、咳嗽、喉嚨痛，看似小病，但也可能迅速惡化，三合一家用版快篩於去年底通過衛福部核准，將於五月廿日正式上市，單支售價約三百元，可檢測新冠肺炎、Ａ型流感與Ｂ型流感，約十分鐘即可得知結果。感染科醫師表示，如果得知為流感，只要在四十八小時內服用抗病毒藥物，即可有效降低重症風險。

中華民國基層藥師協會指出，首款「三合一家用快篩」即將上市販售，民眾可至社區藥局購買並自行操作，透過一次鼻腔採檢，同步檢驗新冠病毒、Ａ流及Ｂ流，好處在於不必再反覆檢測，另避免因無法分辨病因而延誤就醫與用藥時機。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，改良版「三合一家用版快篩」採檢時，僅需深入鼻孔二公分，不像以往的快篩需要深入鼻腔深處，大幅降低自行採檢的不適感與恐懼感。

因操作方式簡易，建議視為常備醫療用品，出國時也可隨身攜帶，一旦出現類似症狀，可於第一時間判斷感染狀況。

「如果檢驗結果為流感，建議趕快就醫，在四十八小時黃金時間內投藥。」台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成說，此快篩試劑最大的好處在於讓民眾提早掌握是否需要就醫，如為流感應及早介入治療，有效降低重症及住院風險。

黃玉成強調，家用快篩只是「初步篩檢工具」，不能完全取代醫師診斷，若幼兒、長者與慢性病患者等高風險族群持續高燒、急喘、胸悶、活動力下降等症狀，應盡速就醫，以免延誤病情。