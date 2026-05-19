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醫界挺核心照護醫院 籲建諮詢平台

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

政府為因應大規模傳染病疫情而設立核心照護醫院，醫界均贊同，認為大醫院連結周邊醫院，形成區域聯防，可避免資源重複配置、延誤患者治療。另建議，衛福部、醫院、地方衛生局攜手建構即時諮詢平台，提升防疫決策速度。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，傳染病防治網醫院分級，可落實醫療體系區域聯防，達到「平時共好、疫時共防」等目標，疫情爆發時，民眾不需跨區就醫，病情嚴重患者可從區域醫院轉至台大醫院、台北榮總，病情輕微者可從醫學中心下轉北市聯醫等院區。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民指出，分級做法目的為希望大醫院輕症患者疏散到中小型醫院，避免大醫院患者壅塞，充分利用中小型醫院醫療量能，在爆發嚴重傳染病疫情時，輕症個案比較放心到中小醫院就醫，落實分級醫療。

台北榮總副院長李偉強說，核心照護醫院均為各縣市的大型醫院，例如，北市的台大、北榮；中部的中榮、中國附醫；台南市為奇美、成大醫院；高屏區則有高醫附醫、高雄榮總、高雄長庚；一旦疫情爆發，與鄰近醫院攜手照護確診個案。

如何讓制度長久執行？洪子仁提出建議，首先，核心照護醫院評核機制不應為一次性認證，必須保持動態，定期評估。政府應規畫編列足夠預算，提供醫院補助及誘因。衛福部、公私立醫院、地方衛生局應建構即時諮詢平台，提升防疫決策速度。此外，沒有疫情時，核心照護醫院扮演訓練、支援區域醫院的角色，提升面對傳染病的應變能力。

疫情 洪子仁 台大醫院

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