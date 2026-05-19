23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

「核心照護醫院」新制上路，衛福部從全國傳染病醫療網醫院遴選台大、林口長庚、北榮、亞東、中榮等廿三家醫院，擔任「核心照護醫院」，一旦爆發狂犬病、鼠疫等第一類法定傳染病，以及伊波拉病毒及新型Ａ型流感等第五類新興傳染疾病等疫情時，成為防疫的首要堡壘。

新冠肺炎疫情初期，家用快篩試劑一劑難求，眾多患者於醫院急診外大排長龍，釀醫療混亂場景。避免傳染病疫情導致醫療量能崩壞重演，疾管署修正「傳染病防治醫療網作業辦法」，調整指揮體系、衛生主管機關權責、隔離醫院指定方式、病人收治原則，並參考美、日，根據傳染病診療量能及重症照護的能力，分級傳染病醫療網醫院。

疾管署副署長曾淑慧表示，「過往傳染病防治醫療網架構已不足因應大規模疫情」，區域醫院、準醫學中心、醫學中心及重度級急救責任醫院均可申請為核心照護醫院，審議標準嚴格，首先需符合「隔離醫院傳染病緊急醫療照護能力分級基準」，並具有診療及實驗室能力、感染管制、個人防護裝備及防疫物資管理、緊急應變與協調、人員培訓及準備等五大基準。

曾淑慧表示，目前已有廿三家核心照護醫院，包括台大、北榮、中榮、亞東、林口長庚等大型醫院，在爆發大規模疫情時，將與各縣市重點照護醫院（如北市聯醫和平院區、新北市聯醫三重院區）互為支援，例如，台大醫院與北市聯醫和平院區、中興院區緊密合作。

曾淑慧說，在爆發疫情時，核心照護醫院需收治狂犬病、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群等第一類法定傳染病，及Ａ型流感、伊波拉病毒、立百病毒感染症等第五類新型新興傳染病患者，待患者病情相對輕微，下轉至重點照護醫院，避免所有醫療量能集中於醫學中心等層級的核心照護醫院。

亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞表示，新冠疫情初期，民眾為等待做快篩，塞爆急診室，不少救護車內的急症病人無法下車，須不斷轉送醫院，再者，各醫院開設特殊傳染病專責病房原則、速度均不一。相較之下，核心照護醫院需確保負壓病房換氣率，落實傳染病疫情應變計畫。

「改革方向值得肯定。」醫改會執行長林雅惠說，有別於現行急重症患者僅集中在少數應變醫院等作法，新制更符合實際需求，不過，核心照護醫院的資源必須到位，權責相符，防淪為「虛有其表的掛牌單位」。疾管署更需「精準改革」，除了傳染病醫療網外，還需思考醫護人力、藥品、口罩、快篩等資源調度，才能建立完整的公衛韌性。