新冠疫情醫療混亂慘痛經驗 疾管署首創「核心照護醫院」今年正式上路

新冠肺炎疫情初期，家用快篩試劑一劑難求，民眾必須在醫院急診外大排長龍等快篩，醫療量能混亂場景，至今仍歷歷在目。避免大規模傳染病疫情導致醫療量能崩壞重演，衛福部疾管署首創將傳染病醫療網醫院分級，目前包括台大、林口長庚、北榮、亞東等廿三家醫院申請成為「核心照護醫院」並給予獎勵，提升照顧傳染病病人能力。醫改會籲核心照護醫院須資源到位、權責相符，防淪為「虛有其表的掛牌單位」。

疾管署副署長曾淑慧說，過往傳染病防治醫療網架構，第一類及第五類傳染病病人採集中收治於應變醫院，但新冠疫情發現，這不足因應大規模疫情，進而修正「傳染病防治醫療網作業辦法」，調整指揮體系、衛生主管機關權責、隔離醫院指定方式、病人收治原則等，並參考美、日方式，將醫療網醫院依傳染病診療量能及重症照護的能力加以分級，新制於今年年初正式上路。

曾淑慧表示，目前全國核心照護醫院共有23家，與各縣市重點照護醫院互為支援，如北市聯醫和平院區、新北市聯醫三重院區等，收治患者為第一類法定傳染病，如狂犬病、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群等，及第五類新型A型流感、伊波拉病毒、立百病毒感染症等傳染病患者，可收治於核心照護醫院，若是病情相對輕微時則下轉至重點照護醫院，避免所有醫療量能都集中在醫學中心等層級的核心照護醫院。

曾淑慧說，目前由區域醫院、準醫學中心、醫學中心及重度級急救責任醫院等可申請成為核心照護醫院，並符合「隔離醫院傳染病緊急醫療照護能力分級基準」，需符合診療及實驗室能力、感染管制、個人防護裝備及防疫物資管理、緊急應變與協調、人員培訓及準備等5項基準。

亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞說，新冠疫情初期，民眾為等待快篩塞爆急診室，更造成救護車送來的急症病人無法下車，須不斷轉送醫院，甚至各醫院開設特殊傳染病專責病房原則、速度不一。新制為要求各核心照護醫院平時就應擬定傳染病疫情應變計畫與流程，如確保負壓病房換氣率等都需時常監控，因應傳染病疫情大規模爆發後，以備不時之需，讓醫療流程更為順暢。

「疾管署針對傳染病疫情，調整醫療量能整備，這方向值得肯定。」 醫改會執行長林雅惠說，疾管署於平時為戰時準備，且新制較原先將急重症患者僅集中在少數應變醫院的作法，更符合實際需求，但除了擴大核心照護醫院的規模及重新分類外，疾管署更需進行「精準改革」，除了傳染病醫療網外，醫護人力、藥品、口罩、快篩等資源調度都應一併思考，建立完整的公衛韌性。