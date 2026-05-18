疾管署創核心照護醫院加強醫療區域聯防 專家籲新制上路三大面向

衛福部疾管署因應大規模傳染病設立核心照護醫院。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院分級可落實醫療體系區域聯防，達到「平時共好、疫時共防」的目標，但需注意三大面向，包括核心照護醫院評核機制非一次性認證，必須保持動態，且政府應長期規畫編列足夠預算，提供醫院補助及誘因，而衛福部、公私立醫院、地方衛生局應建構即時諮詢平台，提升防疫決策速度。

洪子仁說，以台北市人口約200多萬，應規畫多大區域需要一家核心照護醫院，如台大醫院與北市聯醫和平院區形成團隊，疫情爆發時，民眾不需跨區就醫，病情嚴重患者可就從北市聯醫上轉台大醫院，病情輕微者就從台大醫院下轉北市聯醫，這是面對傳染病，很好的策略。

至於沒有疫情時，核心照護醫院扮演訓練、支援區域醫院的角色，提升面對傳染病的應變能力。洪子仁說，傳染病疫情爆發時，核心照護醫院也能及時調整區域醫院等醫療團隊，避免資源重複配置或延誤患者治療。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民說，疾管署此做法是希望大醫院患者可以疏散到中小型醫院，避免大醫院患者壅塞，充分利用中小型醫院醫療量能，或許在嚴重傳染病時，輕症民眾會比較放心到中小醫院就醫，共同形成區域聯防。

台北榮總副院長李偉強也說，此制度是將醫院做更好的分級，如台北市的台大、北榮；中部的中榮、中國附醫；台南有奇美、成大醫院；高屏有高醫附醫、高雄榮總、高雄長庚；花東有花蓮慈濟等成為核心照護醫院後，結合周邊其他醫院就能形成區域聯防，因應重大傳染病疫情。

台灣已步入超高齡社會，年長慢性病患愈來愈多，每到秋冬病情變化需至急診就醫，也常遭受傳染病威脅。亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞說，每到秋冬為流感病毒、呼吸道融合病毒好發季節，呼籲長者外出應戴口罩、勤洗手，並接種疫苗，但往年65歲以上年長者打疫苗約僅五成，建議應踴躍接種疫苗，以防社區爆發疫情時，方能避免重症及死亡。