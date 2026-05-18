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陽管處出手拆熱點！擎天崗「野戰桌」被搬走 鏡頭君也變了

聯合新聞網／ 綜合報導
擎天崗因日前發生「野戰」風波，全程遭陽管處YT直播。圖／取自YouTube「陽明山國家公園管理處INFO」頻道
擎天崗因日前發生「野戰」風波，全程遭陽管處YT直播。圖／取自YouTube「陽明山國家公園管理處INFO」頻道

陽明山國家公園擎天崗近日因一對情侶在休息區桌椅發生不雅行為，過程意外被官方即時直播鏡頭拍下，影片在社群平台瘋傳後，引發大量討論，也讓事發地點一夕成為網友口中的「朝聖點」。不過，陽明山國家公園管理處今（18）日已出手處理，將外界稱為「野戰桌」的休息桌椅搬離原處，盼讓事件降溫。

事件發生後，不少民眾特地前往擎天崗尋找事發桌椅，甚至有人在現場拍照、聚集，引發管理單位關注。從陽明山國家公園24小時直播畫面可見，18日中午前後已有工作人員到場移動桌椅；同時，原本較容易拍到休息區的直播鏡頭角度，也被網友發現似乎往上調整。

陽管處提醒，近期因事件引發大量人潮聚集，恐造成草皮被踩踏破壞，擎天崗屬國家公園範圍，民眾前往遊憩應遵守公共秩序與園區規範。針對鏡頭部分，則是因為有民眾反映，路過被拍影響隱私，因而調高畫面位置。

PTT鄉民們則表示「第三天之後就只剩一堆想紅的猴子」、「被玩壞掉了啦XD」、「莫名其妙收起來幹嘛」，甚至開玩笑說「應該給年輕人一個表演（發洩）舞台」、「所以說台灣人真的很不會做觀光」。

擎天崗 陽明山

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