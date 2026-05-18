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明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地多雲到晴，高溫上看36度。記者林伯東／攝影
明天各地多雲到晴，高溫上看36度。記者林伯東／攝影

明天各地依然是好天氣，高溫上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，周五、周六華南鋒面稍微接近，北部、東南部、恆春半島有零星短暫降雨，且午後降雨範圍擴大，金馬也因此整天不定時有低雲或霧，往返離島交通須多留意。

林定宜說，明、後（19、20日）天環境風場轉為偏南風，各地仍為多雲到晴的好天氣，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周四、周五（21、22日）太平洋高壓東退，華南鋒面稍微接近，環境風場轉為西南風，各地雖仍為多雲到晴的好天氣，但桃園以北、東南部、恆春半島會有零星短暫陣雨，午後降雨範圍擴大，中部以北、東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

此外，受到鋒面接近影響，金門、馬祖周四、周五整天不定時有低雲或霧，民眾往返離島要多留意交通資訊。

周六至下周一（23至25日）持續受到西南風影響，各地維持多雲到晴的天氣，午後東北部、北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部山區也有零星短暫雷陣雨。

下周二（26日）環境風場轉為偏南風至西南風，各地仍為多雲到晴的天氣，午後大台北、東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部也有零星短暫陣雨；下周三、下周四（27、28日）鋒面接近台灣，水氣燒增多，天氣轉趨不穩定，各地降雨機率增加。

溫度部分，明、後2天白天感受溫暖偏熱，基隆北海岸、東半部高溫約28至30度，西半部高溫約312至33度，南部近山局部高溫甚至上看36度；低溫部分，各地約21至24度。

周三至下周一溫度變化不大，西半部30至33度，東半部29至32度；低溫各地則約22至25度。

氣溫 氣象署

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