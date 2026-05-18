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計程車油價補助已有2.7萬輛完成登記 中油即起再增495處據點受理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部將針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，近1周已有約2.7萬輛完成登記。聯合報系資料照
交通部將針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，近1周已有約2.7萬輛完成登記。聯合報系資料照

交通部針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，5月13日開放申請登記，近1周已有約2.7萬輛完成登記，約占整體比例30％，公路局指出，中油即日起再增設495處臨櫃據點，合計全台提供1200處服務據點。

中東戰火導致油價上漲，連帶影響交通運輸營運成本也高漲，交通部長陳世凱4月23日宣布，針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予每公升5元的油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費5.4億元，5月13日起開放申請登記，5月20日起即可領到補助的加油錢，駕駛持已綁定登記的優惠卡前往加油可享折讓優惠。

公路局今指出，近1周已有約2.7萬輛完成登記，約占整體比例30％。考量計程車駕駛多數採臨櫃申辦方式，為緩解初期申辦人潮，已商請中油公司加派人力協助，並增設臨櫃據點，從原先141處增加為636處，加上台塑公司提供536處臨櫃據點，合計提供近1200處服務據點。

公路局表示，2家油品公司除提供臨櫃申請或登記優惠卡外，中油公司另有提供網路及1912客服專線登記優惠卡服務，以減少臨櫃申辦等候時間，申請與登記優惠卡方式可至公路局或油品公司網站查詢。

中油 油價 陳世凱 計程車 交通部

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