計程車油價補助已有2.7萬輛完成登記 中油即起再增495處據點受理

國內注意力不足過動症（ADHD）患者約為10萬至12萬人，部分患者以短效型藥物「利他能」控制病情。近期「利他能」原廠藥傳出缺藥，但有網友指出「利他能」缺藥與考季有關，暗指考生在考前有用藥需求。台灣專利力研究學會理事長臧汝芬澄清，醫師不會隨意診斷，也不會隨意開藥，「利他能」缺藥與考試無關，目前也不影響患者治療。

2026-05-18 17:58