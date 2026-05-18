世界衛生大會日內瓦登場！台灣中醫場外發聲 盼傳統醫藥協力

世界衛生組織（WHO）今天於瑞士日內瓦舉行世界衛生大會（WHA），台灣中醫臨床醫學會在場外活動談及全台的傳統醫藥利用率為29%，向世界發聲盼傳統醫藥協力。

世界衛生大會今天登場，外交部與衛福部領銜出團，今年首度在場區舉行台灣智慧醫療與健康產業展。台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方告訴中央社記者，場外各社群活動相當熱絡，台灣中醫臨床醫學會受邀參與歐洲台灣青年協會主題日，演說台灣中醫養生與疾病防治。

陳麒方在專題演說時提到，全台傳統醫藥利用率為29%，包含各級醫院中醫科部、中醫醫院、基層院所、藥局、中藥行等皆有參與，產業多元與永續，由各行業群策群力參與。相較於治病，傳統醫藥重視「治未病」的預防醫學觀念，更常宣導民眾要重視養生。

陳麒方認為，後疫情時代，體質強化與富國健民，需要多樣的醫學角色融入日常生活。國內的健康台灣6大支柱已逐步落實，如同「渥太華健康促進憲章」、世衛「全民健康經濟策略草案（2026-2030年）」所言，增進各類醫衛資源的多元使用，保障民眾福祉。

陳麒方更進一步點出，2024年底世界衛生組織發表「2025-2034傳統醫藥策略規劃」、2025舉辦了第2屆WHO傳統醫藥峰會、2026年日本東京將主辦傳統醫藥標準化大會，這些活動都強調傳統醫藥的分工協作與法制化、並讓在地藥用資源利用極大化。

陳麒方說，與其等到病入膏肓才求醫，不如平時透過中醫調理臟腑與免疫能力，以傳統醫藥理論安排生活作息，如此便能營造一個健康的身體，即便病毒入侵也不容易轉成重症，再及時輔以中醫治療，更能快速康復。

陳麒方場外發聲傳統醫藥協力，他認為，中醫不僅可促進全民健康、富國強民，更可以減少國庫的醫療耗費，讓老幼更健壯、降低年輕人與照顧者的負擔，社會中堅青壯年在中醫的調理下，強健體魄、衝刺事業、開創人生，對於整體國家發展，具有關鍵性影響。