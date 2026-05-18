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跨界投入生醫…懷特新藥李伊伶獲10大傑出女青年 寫下父女傳承佳話

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
中華民國第27屆「十大傑出女青年」日前舉行頒獎典禮，懷特新藥總經理李伊（中）伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家（右一）在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選，傳為佳話。圖／懷特新藥提供
中華民國第27屆「十大傑出女青年」日前舉行頒獎典禮，懷特新藥總經理李伊（中）伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家（右一）在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選，傳為佳話。圖／懷特新藥提供

中華民國第27屆「十大傑出女青年」頒獎典禮日前舉行，今年獲獎女性橫跨醫藥、科技、教育、司法、國防等領域，展現青年女性的專業實力與公共影響力。其中當選人之一的懷特新藥總經理李伊伶，其父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，父女傳承傳佳話。

李伊伶曾獲選為「生醫產業十大女掌門人」，以細膩、堅韌的女性領導力，整合跨界資源，帶領本土新藥進軍歐盟。身為生醫產業的開創者之一，今年以「勤奮不懈，企業菁英」當選十大傑出女青年。

李伊伶表示，此次獲獎是個人榮譽，更是社會責任與使命，未來會持續帶領團隊精進，為全人類健康貢獻心力，也讓世界看見台灣女性在生技領域的強大實力。她也盼透過自身經驗，激勵年輕女性勇敢跨界，在生醫領域開創價值，發揮永續而深遠的社會影響力。

李成家近年陸續將集團事務交棒給兩個女兒及女婿，李伊伶畢業於台大會計系，並取得美國「卡內基美隆大學」MBA學位，因為看到生命科學對人類健康的貢獻，讓她以「非醫藥本科」背景跨足生醫產業，將會計專業的精確掌控與MBA的策略規畫實踐於臨床開發與企業經營，並以持續歸零學習的韌性，橫跨商管與生醫領域。

李伊伶帶領團隊推動全球首款用於治療「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue）」之新藥「懷特血寶®PG2」，直面癌友長期遭忽視的臨床痛點，並爭取於2021年納入健保給付，創下本土植物新藥納入健保給付首例，迄今守護逾兩萬名癌友及家庭。

李伊伶也主導公司與專業學會合作，編訂台灣首部「癌疲憊臨床劑治療指引」，並發表於國際腫瘤權威期刊《Japanese Journal of Clinical Oncology》等，推動台灣癌疲憊照護接軌國際標準，成功改變醫界對癌症輔助治療之認知。

頒獎典禮熱鬧溫馨，包括立法院前院長王金平、海基會前董事長洪奇昌、台北市副市長林奕華、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮等各界代表均親自到場祝賀。

今年「十大傑出女青年」為陳苓諭、謝蕓梃、施宜君、廖幼梅、吳佩珊、黃鈺雯、林書玉、李伊伶、何相儀、陳巧燕；「標竿女青年」有林玉君、耿明誼、邱薇樺、鄭婉汝、何金敏、劉倩妏、李明璇、林藝；「優秀女青年」為鍾葦怡、周美秀、張雅媗、黃湲真、陳渝淇、江亞倩、符少綺。

懷特新藥總經理李伊伶（右）當選今年「十大傑出女青年」，從立法院前長手上接下獎項。圖／懷特新藥提供
懷特新藥總經理李伊伶（右）當選今年「十大傑出女青年」，從立法院前長手上接下獎項。圖／懷特新藥提供

青年 歐盟 中華民國

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