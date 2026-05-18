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電子保姆、短影音成隱憂 醫：ADHD年齡層下探3歲…新風暴發生中

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣專利力研究學會常務理事許正典說，幼兒罹患ADHD可能與「電子保姆」有關，因長期缺乏與父母互動、親子關係，導致幼兒出現注意力不足及過動問題。圖／聯合報系資料照片
台灣專利力研究學會常務理事許正典說，幼兒罹患ADHD可能與「電子保姆」有關，因長期缺乏與父母互動、親子關係，導致幼兒出現注意力不足及過動問題。圖／聯合報系資料照片

國內注意力不足過動症（ADHD）患者人數上升，患病年齡更是逐年下降。依台大醫院副院長高淑芬於2015年相關研究指出，當時國內ADHD患者約7.5萬人，但台灣專利力研究學會常務理事、台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典推估，患者目前已增至10至12萬人，增加原因與新冠疫情期間，許多孩童採線上學習，缺乏人際互動，且近3至5年短影音興起，影響兒童專注力發展有關。

許正典說，近年來，學校教學朝向平板、語音等教學方式，因教學快速跳躍，取代了實體課本、老師上課教學按部就班等模式，導致學童在視覺、聽覺上對於專注力穩定度、持續度的訓練不足，只能依靠影音維持專注力，一旦沒有影音時，情緒將變得極為衝動、控制不佳。

因此，幼童若從小長期缺乏與父母互動，或父母都採用「電子保姆」避免孩子吵鬧，長期下來，幼童恐出現注意力不足過動症。許正典表示，注意力不集中學童寫作業都會拖很久，這會影響學習成效，同時也影響情緒控制，很容易受到外界刺激，容易有內在創傷及自虐傾向，最後也會影響人際互動，進而引起焦慮、憂鬱等。

許正典指出，高油、高鹽的飲食，與現代父母壓力大，少有親子互動等情感交流，使得ADHD患者開始增加，且年齡層下降，過往門診觀察ADHD患者多是6、7歲的小學1、2年級學童，現在已有3、4歲幼兒就被家長帶至門診，因家長發現孩童在幼稚園常心不在焉，對於老師指令沒有反應，自己玩自己的，或是沒有與媽媽的眼神交流，讓媽媽很緊張的懷疑可能是自閉等狀況前來就醫。

許正典提醒，家長應注意3歲幼童專注力應有15分鐘、4歲20分鐘、6歲40分鐘，但連5分鐘都做不到，就要多加注意，或是有情緒容易衝動，不容易被安撫，或沉迷手機、平板，進而引起家庭衝突、學習困難時，就應至醫院檢查，尋求治療。目前該院在兒童發展中心也有心智發展、專注力訓練等課程，從基本手眼協調、手腦並用做起，而非單純依賴平板、手機等電子保姆，讓孩子做到「一心一意，就不會三心二意」。

台大醫院 年齡 焦慮

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