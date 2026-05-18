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推動塑膠資源循環 機場公司與環境部資源循環署簽署MOU

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司與環境部資源循環署簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），由機場公司總經理范孝倫（右3）與環境部資源循環署署長賴瑩瑩（左3）代表簽署。圖／機場公司提供
機場公司與環境部資源循環署簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），由機場公司總經理范孝倫（右3）與環境部資源循環署署長賴瑩瑩（左3）代表簽署。圖／機場公司提供

為響應全球淨零排放與減塑趨勢，加速資源循環轉型，機場公司與環境部資源循環署正式簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），由機場公司總經理范孝倫與環境部資源循環署署長賴瑩瑩代表簽署。雙方以「源頭減量」、「回收精進」及「再生利用」三大策略主軸，將減塑與資源循環理念導入機場日常營運體系，逐步深化永續治理作為，具體落實永續發展目標。

機場公司總經理范孝倫表示，桃機近期榮獲國際機場協會（ACI）2026年綠色機場競賽年旅運量4,000萬人次以上組別金獎，去年（2025）也取得等級四的機場碳認證，為國內首座獲此認證之機場。這象徵桃機已由「自身減碳」逐步邁向「引領生態系全面減碳」，機場公司會持續將永續治理理念導入機場營運管理，並攜手機場大聯盟推動減碳與資源循環。

交通部主任秘書沈慧虹指出，桃園機場近年持續推動碳排管理、能源效率及資源循環等措施，永續治理成果逐步展現。此次推動塑膠資源循環計畫，將源頭減量、資源回收與永續管理理念導入機場營運及旅客服務，攜手機場大聯盟共同實踐淨零目標，並發揮國門場域示範效益。

環境部次長沈志修說明，環境部近年持續推動減塑政策，並依不同場域特性發展多元循環模式。此次與機場公司簽署MOU，象徵跨部會攜手推動國門低碳轉型與資源循環的重要里程碑，未來也將結合桃園機場既有ACI機場碳認證（ACA）等級四認證基礎，持續深化減塑與循環利用作為，讓國內外旅客感受台灣綠色生活理念，逐步打造可擴散至其他交通場域的綠色機場示範模式。

機場公司透露，透過多次與環境部資源循環署經交流後，已就塑膠「源頭減量」、「回收精進」及「再生利用」等面向達成合作共識，並陸續推動相關措施，包括美食街內用免洗餐具減量、鼓勵員工外帶自備餐（器）具、會議供餐採用可重複使用餐具及容器，以及增加塑膠資源回收項目等。2026年1至2月相關塑膠容器回收量較去年同期成長126%。

環境部 MOU 永續 桃園機場 減碳

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