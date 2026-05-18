推動塑膠資源循環 機場公司與環境部資源循環署簽署MOU

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨，年平均仍高達近二百個雨日，總雨量並未明顯減少，「雨港」仍名副其實。不同的是，近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

2026-05-18 00:00