ADHD用藥「利他能」缺貨…網友疑考季因素 食藥署：藥廠早通知控貨中

國內注意力不足過動症（ADHD）患者約為10萬至12萬人，部分患者以短效型藥物「利他能」控制病情。近期「利他能」原廠藥傳出缺藥，但有網友指出「利他能」缺藥與考季有關，暗指考生在考前有用藥需求。台灣專利力研究學會理事長臧汝芬澄清，醫師不會隨意診斷，也不會隨意開藥，「利他能」缺藥與考試無關，目前也不影響患者治療。

臧汝芬說，醫師針對ADHD患者都會經過詳細診斷，再給予合適藥物治療，且多需要長期穩定用藥，控制病情，不會在考季來臨前才特別用藥，醫師也不會隨意讓人濫用藥品，因此需要特別澄清。

衛福部食藥署表示，「利他能錠10毫克」主要適應症為「過動兒症候群、發作性嗜睡症」，屬「藥事法」公告必要藥品，於3、4月間已接獲供貨該藥品的台灣諾華公司通報，因供應問題目前控貨中，無法預計恢復正常供應時程。食藥署並於4月20日啟動公開徵求，保障國人用藥權益。目前經臨床評估，國內尚有其他同成分、同劑型、同含量的藥品可以使用，並已協調業者增加輸入。

上月底，醫院接獲通知「利他能」原廠藥缺貨。台灣專利力研究學會常務理事、台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，目前接獲原廠通知藥品缺貨，就以往經驗，缺藥原因可能是中東情勢、製程問題等，而用於注意力不集中、過動症藥物，分為短效型及長效型，利他能為短效型藥物，目前仍有長效型藥物可以替代。

許正典說，利他能用於治療過動症、注意力不集中為排名第一的藥品，其屬於短效型藥品，藥效維持時間約2至4小時，若是小學1至2年級，或體重於20至25公斤的孩童，則需在醫囑下更換其他短效性學名藥使用。若孩童一整天在學校長時間學習，建議改用長效型藥品，藥效維持時間6至8小時，

兒童、青少年神經發展疾病中，患者最多的就是ADHD，於兒童疾病中約占7%至9％。臧汝芬說，ADHD致病原因是病童在神經傳導發育方面，較正常發育孩童約晚3.5年，導致神經傳導時因多巴胺分泌不足出現注意力不足過動症，經藥物補充傳導物質都能獲得良好治療。以往大家對ADHD不了解，以為孩子長大就會好，而得不到應有治療，隨即產生注意力缺陷、低成就等後遺症。

「門診已有家長詢問缺藥情形，因有學名藥、長效藥品可以替代，家長不需擔心。」許正典說，若孩童換藥後，家長仍須注意孩童有無抑制食慾、情緒變化、有無頭痛等副作用。臧汝芬也說，即便利他能缺貨，也有其他藥品可以取代，且許多患者已採用長效型藥品，對於治療沒有影響。