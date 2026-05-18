未來一周溫暖偏熱恐飆破30度！估27日迎下一波鋒面

氣象署表示，未來一週天氣大致溫暖偏熱，各地高溫都有機會達到攝氏30度以上，降雨以午後雷陣雨為主；預估27、28日有下一波鋒面接近影響，實際降雨範圍需再觀察。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天下午由於午後對流雲系發展旺盛，台中市山區注意可能有局部大雨；明天、20日太平洋高壓勢力偏強，環境偏東南風，各地大致為多雲到晴，午後大台北、宜蘭地區及各山區有短暫雷陣雨。

林定宜指出，21、22日轉偏西南風，水氣略增、降雨範圍稍擴大，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部及各山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，23日至25日太平洋高壓勢力再增強，降雨區域減少，東北部及北部山區有局部短暫雷陣雨，午後大台北、宜花地區及中部山區有零星短暫雷陣雨。以目前資料預測，27、28日可能有下一波鋒面接近或影響，需持續觀察。

氣溫方面，林定宜表示，未來一週氣溫變化不大，明天各地低溫約21至24度，白天溫暖偏熱，基隆北海岸、東半部高溫約28至30度，西半部約31至33度，南部近山區可能仍有36度以上高溫。

林定宜提醒，21、22日金馬地區可能有低雲或局部霧，影響能見度。就目前資料顯示，未來一週並沒有明顯的熱帶擾動發展。