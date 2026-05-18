機場公司與環境部簽署MOU 推動塑膠資源循環

桃園機場公司今天表示，與環境部資源循環署簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），以源頭減量、回收精進及再生利用3大策略主軸，將減塑與資源循環理念導入桃機。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，15日在交通部主任秘書沈慧虹及環境部次長沈志修共同見證下，由機場公司總經理范孝倫與環境部資源循環署署長賴瑩瑩代表簽署MOU，盼將減塑與資源循環理念導入機場日常營運體系，逐步深化永續治理作為，具體落實永續發展目標。

沈慧虹致詞指出，作為國門樞紐的桃機，近年持續推動碳排管理、能源效率及資源循環等措施，永續治理成果逐步展現。這次推動塑膠資源循環計畫，將源頭減量、資源回收與永續管理理念導入機場營運及旅客服務，攜手機場大聯盟共同實踐淨零目標，並發揮國門場域示範效益。

沈志修說，環境部持續推動減塑政策，並依不同場域特性發展多元循環模式。這次與機場公司簽署MOU，象徵跨部會攜手推動國門低碳轉型與資源循環的重要里程碑，未來將結合桃機既有國際機場協會（ACI）機場碳認證（ACA）等級四認證基礎，持續深化減塑與循環利用作為。

機場公司總經理范孝倫指出，桃機近期獲國際機場協會2026年綠色機場競賽（Green Airports Recognition）年旅運量4000萬人次以上組別金獎，並於去年取得機場碳認證（ACA，Airport Carbon Accreditation）等級四認證，是國內首座獲此認證的機場。象徵桃機已由「自身減碳」逐步邁向「引領生態系全面減碳」。

機場公司說，經與環境部資源循環署多次交流，就塑膠「源頭減量」、「回收精進」及「再生利用」等面向達成合作共識，陸續推動相關措施，逐步擴大至更多營運面向與服務環節，攜手機場大聯盟夥伴推動減塑與資源循環行動，形塑可複製、可擴散的實務模式，並結合低碳營運與永續治理理念，穩健邁向國際永續標竿機場目標。