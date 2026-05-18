托嬰「監管雲」掀隱私風暴…換尿布、更衣畫面會上傳？ 衛福部回應

立法院於今年4月14日三讀通過「兒童托育服務法」，要求托嬰中心監視影像未來須上傳雲端保存，引發不少家長與托育業者憂心。尤其嬰幼兒換尿布、更衣等過程涉及高度隱私，中華民國兒童教保聯合總會今舉行記者會，質疑目前監管雲制度對於影像保存期限、調閱權限、資料外流責任、駭客風險與監督機制等問題，至今仍缺乏明確規範與配套措施。

「孩子的私密畫面是否都會被拍下、上傳，甚至遭人調閱？」衛福部社家署長周道君表示，「監管雲」並非外界想像中，有人24小時坐在大螢幕前監看托嬰中心，而是類似「異地備份」的概念，目的在於當發生兒虐或照顧爭議時，能保留影像作為證據，協助釐清真相。

周道君說，目前托嬰中心原本就依法必須設置監視設備，並保存影像至少30天。新制上路後，僅是增加「雲端異地儲存」機制，以避免影像因設備故障、人為刪除或損毀而消失。

針對家長最關心的「換尿布、更衣是否會被拍下」問題，周道君表示，現行法規並未要求監視器拍攝幼童私密部位，未來也不會要求針對尿布台、更衣區等位置進行特別拍攝。

周道君強調，監視器設置原則仍以「公共空間」為主，概念類似一般大樓公共區域監視設備，目的是記錄整體活動狀況，而非聚焦特定孩童或特定動作。「我們不會刻意要求鏡頭對準尿布台、特定角落或私密位置。」相關說法也被外界視為是針對近期托育團體與家長疑慮所做出的重要澄清。

不過，托育團體對「監管雲」仍高度憂慮，部分業者認為，托嬰照顧過程中，孩子難免有更衣、換尿布甚至短暫裸體情形，若影像上傳雲端，一旦遭駭客入侵、外流，恐造成無法挽回的兒少隱私傷害。教保團體更擔心，AI技術日益成熟，若影像遭到不當截取、變造，後果恐怕更加嚴重。

周道君表示，未來所有影像調閱都將有明確法律規範，包括「誰能調閱」、「在什麼情況下才能調閱」、「是否留下調閱紀錄」等，都會納入授權子法中規範，而且所有調閱行為都會留下紀錄。

周道君說，目前「兒童托育服務法」雖已完成立法，但尚未正式施行，行政院後續仍須訂定施行日期。由於相關授權子法多達近20項，包括影像管理、權限控管、資安機制、保存期限與調閱程序等，衛福部已開始草擬相關配套，並將與托育業者、家長團體及專家學者進一步討論。

周道君強調，未來制度核心仍是在「兒少安全保障」與「隱私權保護」之間取得平衡，既希望避免兒虐案件發生後「監視器剛好壞掉」的爭議重演，也必須避免孩子影像遭到不當使用。