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幼托團體批監管雲隱私疑慮擬罷工 衛福部急澄清

中央社／ 台北18日電
衛福部社家署長周道君表示，依據兒童托育服務法規定，未來托嬰機構的監視錄影器影像，需要上傳至縣市政府指定的雲端空間進行儲存。主要是作為異地遠端備份，並非有人在辦公室隨時監看影像，澄清不屬於即時監管。本報資料照片
衛福部社家署長周道君表示，依據兒童托育服務法規定，未來托嬰機構的監視錄影器影像，需要上傳至縣市政府指定的雲端空間進行儲存。主要是作為異地遠端備份，並非有人在辦公室隨時監看影像，澄清不屬於即時監管。本報資料照片

幼托團體指監管雲制度未建立完整資安與管理配套，強行推動托育影像上傳雲端，擔憂孩子隱私疑慮，擬8月罷工抗議；衛福部澄清，現階段規劃待授權明確後，托育影像上傳雲端才會上路。

兒童托育服務法5月8日由總統賴清德正式公告施行，中華民國兒童教保聯合總會今天舉行記者會抗議，監管雲制度尚未建立完整資安與管理配套前，強行推動托育影像上傳雲端，讓孩子最私密的日常畫面，包括更衣、午睡、換尿布等過程，全面暴露於資安風險。

中華民國兒童教保聯合總會質疑監管雲制度對於影像保存期限、調閱權限、資料外流責任、駭客風險與監督機制等問題，至今仍缺乏明確規範與配套措施。反對在缺乏完善配套與人權保障下，將孩子影像全面推向高風險雲端環境，若政府遲遲未做好配套，不排除聯合全台托育中心在8月發起罷工行動。

衛生福利部社家署長周道君下午接受媒體聯訪時表示，依據兒童托育服務法規定，未來托嬰機構的監視錄影器影像，需要上傳至縣市政府指定的雲端空間進行儲存。主要是作為異地遠端備份，並非有人在辦公室隨時監看影像，澄清不屬於即時監管。

針對幼托團體擔心孩子私密畫面被拍攝，周道君強調，托嬰機構設置監視器以拍攝公共空間為主，設置目的是一旦發生爭議，可以保存必要的影像作為證據。理解托嬰中心多屬於開放空間，不會有明顯隔間，但不限現行或未來規定，都不會要求針對尿布台、更衣等私密角落特定拍攝。

周道君指出，托育影像上傳雲端目前尚未實施，實施日期將由行政院宣布，「現在是期望待授權明確後，監管雲系統才會上路」，托育影像雲端存檔，未來一定有明確授權規定，現在仍有約20項授權規定待完成，包含誰調閱、理由及權限，將與家長及教保團體等充分討論並制定辦法。

罷工 衛福部 托育

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