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宅急便音樂劇來台 魔女吊鋼絲飛行「需精神及核心」

中央社／ 台北18日電

陪伴全球無數觀眾度過成長歲月的「魔女宅急便」，將於今年暑假首度以音樂劇形式登上台灣舞台。飾演琪琪新星山戶穗乃葉表示，演出飛升時需極大精神及核心去維持體態，「但我享受那一刻」。

根據主辦單位牛耳藝術今天發布的新聞稿，山戶穗乃葉分享飛行魔法幕後細節表示，為了與背景完美融合，展現魔法優雅，她在飛行這一段精神上需要非常專注，也需要用到核心去維持坐姿與飛行，「雖然很耗費精氣神，但我非常享受飛升那一刻，一點也不可怕，那種自由的感覺非常開心。」

音樂劇「魔女宅急便」這次針對台灣巡演升級為「交響樂全新製作版」，出身牛津大學數學系的音樂總監小島良太將自己創作改編成交響樂版本，更加立體磅礡；小島良太表示，數學與音樂其實相輔相成，「透過數學邏輯推演，能創造出流暢旋律；但在算計中刻意減去一點什麼，反而能讓音樂更有趣。」

「魔女宅急便」音樂劇描述13歲見習魔女琪琪與黑貓吉吉離開家鄉，在陌生城市中獨立修行，面對孤獨與挫折，逐漸在送貨中找到自己的價值。為了重現原作飛行瞬間，舞台上將有吊鋼絲飛行，讓琪琪在觀眾眼前真實躍升至舞台半空；結合細膩舞台裝置與投影，帶觀眾一起見證琪琪跨越迷惘的「第一次飛行」。

「魔女宅急便」音樂劇將自7月10日至8月2日分別在台北國家戲劇院及台中國家歌劇院舉行演出，5月21日啟售；其中平日場最低票價從新台幣1580元起，假日場最低票價從1680元起，使用文化幣青年席票價為300元。牛耳藝術規劃「的青少年1+1音樂計劃」特定場次及票區，也有7折優惠。

音樂劇 魔法

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