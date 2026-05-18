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新北交通議題成總質詢焦點 議員關切事故、換照與標線安全

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）、交通局長鍾鳴時（中）今出席議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）、交通局長鍾鳴時（中）今出席議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今天進行市政總質詢，多名議員聚焦交通安全、高齡駕駛換照及道路設計等議題，關切新北交通事故死亡數增加、交通罰鍰是否應更多回饋道路改善、偏鄉高齡駕駛換照配套，以及道路標線與槽化線設計恐增加用路風險等問題。

新北市議員邱婷蔚表示，幸福城市評比涵蓋市民福祉、治理能力、環境品質、經濟狀況、健康醫療及交通基礎等六大面向，新北能擠進全球前50名，是市府、基層與議會共同努力成果。不過她指出，2025年1月新北交通事故死亡人數為13人，今年同期增至44人，「這個數字讓人看了非常怵目驚心。」

她以三重區為例指出，經過重大路口會勘與號誌調整後，事故率已有下降，認為交通改善往往只是秒數、左轉設計等細節，但都可能影響事故發生率，「有時候多5秒、少5秒，差很多。」

新北市長侯友宜表示，市府已針對今年1月事故數據異常進行檢討，目前整體A1、A2事故件數及受傷人數較去年同期已下降約10%，未來也會持續針對高風險路口加強改善與監看。

新北市議員張維倩則指出，交通違規開罰雖有嚇阻效果，但終究屬於「事後救濟」，真正關鍵仍在於道路設計是否安全。她表示，目前交通違規罰鍰收入多流向警察局等執法單位，真正投入道路改善的比例偏低，希望未來能成立交通安全基金，將罰鍰更直接投入行人安全、通學廊道、機車事故熱點及高齡者常用道路改善。

侯友宜表示，目前新北已將約20%的交通罰鍰提撥道路安全改善，高於法定12%標準。不過新北市主計處長吳建國指出，依「財政紀律法」及預算法規定，目前地方政府仍採「統收統支」原則，若要成立專款專用基金，仍須中央修法配合。

此外，中央推動70歲以上高齡駕駛換照制度，也引發議員關切。新北市議員陳永福指出，新北市偏鄉地區多，包含坪林、烏來、石碇、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門等地，許多長者仍需自行開車外出就醫與採買，「你卻不讓我開，萬一發生緊急狀況怎麼辦？」

他也建議，70歲以上長者換照體檢費150元應由新北市府吸收，並質疑目前偏鄉敬老交通點數85點不足以應付實際需求，「85點能不能解決偏遠山區就醫問題？解決不了。」

交通局長鍾鳴時表示，目前中央政策設有2年緩衝期，新北正與監理單位研議配套，包括擴大衛生所與就近體檢據點，並透過新巴士及偏鄉公共運輸路線提供協助。

新北市議員彭一書則關切道路標線與槽化線問題。他指出，部分路口重新調整標線後，舊線僅以黑色塗料覆蓋，民眾擔憂防滑效果下降，且標線產生高低差，恐增加機車騎士打滑風險。

鍾鳴時表示，道路標線與瀝青路面的防滑係數皆依65標準設計，覆蓋舊線使用的並非一般油漆，但坦言黑漆覆蓋僅屬臨時措施，後續仍須派工磨除舊線，通常約1周可完成。

彭一書也指出，部分槽化線與待轉區設計，容易讓駕駛在車流壅塞時誤壓槽化線遭檢舉開罰，讓民眾質疑「像在搶錢」。鍾鳴時解釋，若民眾因避讓車輛等特殊狀況誤壓槽化線，仍可提出申訴，將依個案情況判斷。

議員 交通事故 新北

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