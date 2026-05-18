農場雇用8名更生人穩定就業 法務部長種柚樹象徵守護新生

苗栗縣西湖鄉渼森林農場雇用8名更生人穩定就業，讓更生人感受到社會溫暖，法務部長鄭銘謙、台灣更生保護會董事長張斗輝等人今天在農場種下柚樹，象徵公、私協力種下希望，與守護新生的意義。

苗栗地檢署、更生保護會苗栗分會今天在西湖鄉渼森林農場辦理「愛心紮根 希望永續」更生保護關懷活動，鄭銘謙、張斗輝，及保護司長洪信旭、高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、矯正署長林憲銘、苗栗地檢署林映姿檢察長、更生保護會苗栗分會徐享鑫主委等人，種下柚樹展現公私協力的司法保護，扶持農場工作的更生人。

林映姿指出，更生復歸的核心在於技能培力，渼森林以聘雇8名更生人穩定就業，讓更生人在農務工作中重拾自我認同與融入社會的信心，並感受到社會溫暖，而更保苗栗分會則是從入監輔導到出監後轉銜復歸，無論是柚子農場或小吃班，協助更生人站穩腳步、勇敢向前。

鄭銘謙從小在柚子園長大，對農作有著深厚情感，他以柚子樹授粉結果的時節，比擬更生復歸，強調每一步的悉心呵護是迎來豐收的關鍵，感謝渼森林負責人林語諄長期提供工作機會、扶持弱勢，以實際行動展現農村互助的溫暖。

他強調，更生人復歸歷程充滿多重挑戰，單一制度已不足以應對，必須結合司法、社區與民間力量，共同編織出更具韌性的社會安全網，讓每名更生人都能在多元資源的支持下，在復歸的土壤上，重新獲得立足的力量。

張斗輝表示，更保近年積極將永續發展理念融入服務，種樹活動即象徵將善的力量深植地方，「接得住、接得穩」，透過從矯正教育的輔導銜接，到在地網絡的資源注入，使制度與民間力量能相互支撐，期盼今天種下的不只是樹苗，更是陪伴更生朋友重新開始的生命契機。

這場「愛心紮根 希望永續」活動，接著參訪矯正署台中監獄苗栗分監與更保苗栗分會合作的苗栗看守所技訓小吃班，展示自營產品麻糬、水晶餃及韭菜水餃等，協助受刑人習得一技之長，重返社會。