快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

狂嗑雞胸、蛋白粉恐踩雷…糖尿病患高蛋白吃過頭 血糖失控風險增2.6倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
雞胸肉富蛋白質且脂肪含量低，很適合想瘦身或健身的人食用，醫師提醒，若未搭配整體營養比例，反而可能帶來代謝風險。圖／AI生成
雞胸肉富蛋白質且脂肪含量低，很適合想瘦身或健身的人食用，醫師提醒，若未搭配整體營養比例，反而可能帶來代謝風險。圖／AI生成

健身、減重風氣盛行，全台掀起「高蛋白飲食熱潮」，不少民眾每天雞胸肉不離身，甚至早餐、宵夜都靠高蛋白飲補充營養，認為「蛋白質吃愈多，愈能增肌減脂」。不過，醫師提醒，高蛋白並非「吃愈多愈健康」，尤其糖尿病患者若盲目追求高蛋白飲食，恐讓血糖控制更加失衡，甚至提高代謝疾病風險。

減重醫師劉曜增指出，近年不少人為了減重、健身，採取低碳水、高蛋白的飲食模式，若忽略整體營養比例與個人體質，反而可能對健康造成負擔。一項發表於「Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity：Targets and Therapy」的研究指出，糖尿病患者若蛋白質攝取過高，血糖控制不佳的風險恐比低蛋白攝取者高出約2.6倍。

該研究分析美國國家健康與營養調查（NHANES）中990名40歲以上糖尿病患者，並依每日蛋白質攝取量分組比較。結果發現，蛋白質攝取最高的一組，每天平均攝取131.6公克蛋白質，相較最低攝取組35.5公克，更容易出現糖化血色素（HbA1c）超過7%的情況，也就是血糖控制較差。

研究顯示，高蛋白組雖然在手握力測試表現較佳，顯示肌肉功能較強，但代謝狀況卻未同步改善。劉曜增表示，許多人誤以為「有肌肉就代表健康」，其實兩者不能畫上等號。當蛋白質攝取過量時，過多胺基酸可能干擾葡萄糖運輸與磷酸化過程，進一步影響胰島素正常作用，增加胰島素阻抗風險。

劉曜增說，若總熱量長期超標，即使是蛋白質，身體仍可能轉化為脂肪儲存，增加脂肪肝與肥胖風險。尤其近年流行的「極低碳水、高蛋白」飲食模式，若缺乏專業評估與比例調整，身體長期處於代謝壓力之下，反而可能讓血糖愈控愈差。

高蛋白到底該怎麼吃才健康？劉曜增提出4大原則。首先，一般成人每日蛋白質建議量約為每公斤體重1.1公克，以60公斤成人為例，大約需攝取66公克蛋白質；若有規律重訓或增肌需求，可提高至每公斤1.5至2公克。第二，蛋白質來源要選對，建議優先攝取魚類、豆製品、雞蛋及低脂肉類等原型食物，避免過度依賴加工高蛋白食品或高脂肉類。

第三，應將蛋白質平均分配於三餐，避免集中單餐大量攝取，尤其早餐與運動後30分鐘內，是較理想的補充時機，有助肌肉修復與吸收利用。第四，碳水化合物並非洪水猛獸，適量攝取仍有助穩定血糖與維持運動表現。

劉曜增提醒，若已出現體脂下降停滯、腰圍增加、餐後容易疲倦嗜睡，或是有運動卻血糖依然偏高等，都可能是代謝失衡警訊。而本身已有糖尿病、肥胖或代謝症候群風險的民眾，在執行高蛋白飲食前，最好先接受專業醫療評估，了解自身代謝狀態與內臟脂肪分布，量身打造適合的飲食策略，才能兼顧減重與健康。

減重 糖尿病 肌肉

延伸閱讀

健康主題館／不是瘦了就健康 小心肌肉流失

中醫大名醫遭冒名賣血糖機詐騙！ 院長氣發聲：這不是醫界問題，而是公共安全的問題

「空腹喝橄欖油護胃、排毒？」 營養師：喝錯恐變胖、胃食道逆流加劇

瘦瘦針掀肌肉流失危機 研究曝身體機能快速老10歲

相關新聞

交部修法！駕照吊銷逾3年「重考需上駕訓班」 新制6月30日上路

交通部推動「駕照管理三策略」加嚴汽機車筆試、強化違規行為回訓矯正、加嚴吊銷駕照者重考辦法。今天預告修法，其中，過去吊銷駕照3年以上者若要重考駕照不用參加駕訓班，但今年6月30日起，若未完成駕訓班訓練就違規上路，視同無照駕駛，機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。

白天暖熱如夏高溫36度 梅雨季第4波鋒面此時再南下

天氣熱要注意防曬。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴暖熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地、午後有局部陣雨或雷雨的機率。

基隆雨天變少非錯覺！極端降雨屢破紀錄卻更猛…80年氣候解密

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析80年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每10年減少約3.4天，相較百年前，每年約少下1個月的雨，但目前年平均仍高達近200個雨日，「雨港」仍名副其實。總雨量並沒明顯變少，但近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

極端降雨屢破紀錄！基隆雨天變少 降雨卻更猛

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨，年平均仍高達近二百個雨日，總雨量並未明顯減少，「雨港」仍名副其實。不同的是，近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年 廢清法修正案今初審通過

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「廢棄物清理法部分條文修正草案」案，重點包含增訂再生能源發電設備等新興廢棄物的責任業者範圍及繳費義務，以及因應近年國內廢棄物非法棄置問題，提高相關刑度與增訂處置義務人的連帶責任等，以達到「科技執法」、「環境正義」、「源頭溯責」、「事權統一」目的，包括綠能廢棄物納管、非法棄置刑期提高至7年等，今順利通過委員會審查。

香菜、小茴香農藥殘留掀「雞尾酒效應」？台大教授：不等於健康風險

近期外界關注政府公告香菜、小茴香、薄荷等農作物新增多項農藥殘留容許量（MRL）標準，引發部分民眾擔憂是否會造成「雞尾酒效應」。台大農業化學系暨研究所教授顏瑞泓表示，農藥殘留容許量並非「放寬標準」，更不代表食品中一定會殘留多種農藥，現有科學研究也未顯示微量農藥殘留會產生毒性加乘風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。