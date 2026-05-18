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滑手機、搬重脊椎病多且年輕化 中壢天晟引微創手術

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師許劭遠說明微創手術傷口小，可以幫助脊椎患者早日康復。圖／中壢天晟醫院提供
醫師許劭遠說明微創手術傷口小，可以幫助脊椎患者早日康復。圖／中壢天晟醫院提供

桃園年逾50的陳先生長期做久站與搬重物的工作，最近半年反覆出現腰痛、右腳痠麻行走不適，原本以為只是疲勞與年紀增長，沒想到症狀加劇，甚至影響睡眠與日常活動。

陳先生到中壢天晟醫院檢查，神經外科醫師許劭遠發現他罹患椎間盤突出合併神經壓迫，安排他接受微創脊椎手術治療，腰部疼痛與下肢麻木明顯改善，逐步恢復正常活動。

許劭遠表示，現代人長時間久坐、低頭滑手機，加上工作搬重物與高齡退化問題增加，腰痛、腳麻與坐骨神經痛等脊椎問題，已成為許多民眾常見困擾。隨著高解析內視鏡與顯微鏡技術進步，脊椎手術逐步走向微創化、精準化。透過高解析放大視野，醫師能更清楚辨識神經、血管與病灶位置，提升手術精準度與安全性，同時減少對正常肌肉與組織的破壞。

許劭遠說，過去傳統脊椎手術傷口可能長達10公分以上，病人術後疼痛感與恢復期相對較長，目前部分微創脊椎手術傷口約可縮小2至3公分，可降低術後疼痛與恢復負擔。相較傳統手術，微創脊椎手術在出血量、住院天數與恢復速度上皆有改善，部分病人可依恢復狀況，於術後逐步恢復下床活動。

此外，近年門診中也可觀察到脊椎問題有年輕化趨勢，不少上班族因長期久坐、姿勢不良或缺乏核心肌群訓練，提早出現椎間盤突出與神經壓迫問題。如果長期出現腰痛、下肢痠麻、腳麻、無力或久站疼痛加劇等情況，建議及早接受專業檢查與評估，避免神經長時間壓迫造成症狀惡化。

許劭遠提醒，脊椎就像人體的重要神經通道，當神經受到壓迫時，疼痛與麻木感便可能一路延伸至下肢，透過早期診斷與合適治療，多數患者都有機會改善生活品質與活動能力。

桃園 中壢

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