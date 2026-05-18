新北議員促補助RSV、帶狀皰疹疫苗 侯友宜：先照顧弱勢

新北市議會今天總質詢，下午議程聚焦社會福利，民進黨團認為，新北應將RSV（呼吸道融合病毒）與帶狀皰疹納入補助範圍。新北市長侯友宜表示，市府持續滾動檢討疫苗補助政策，除RSV外，帶狀皰疹疫苗也會納入專家會議討論都是未來努力方向，但他坦言疫苗經費龐大，現階段以弱勢族群優先照顧。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢。

彭一書指出，RSV傳播速度快，不少民眾原以為只是感冒，卻可能迅速惡化成重症甚至肺炎，尤其幼童與長者風險高，台北市與桃園市已有相關補助措施，新北孩子與長者人口都很多，希望市府不要因預算問題減少對市民照顧。

衛生局長陳潤秋表示，RSV對幼兒與高齡者確實有較高重症風險，與個人免疫力及身體狀況有關，目前流感疫苗已有全面公費施打，但RSV疫苗仍在討論，市府每年也都會召開專家會議研議。

陳潤秋說，去年專家會議曾討論RSV議題，但考量資源分配，優先推動輪狀病毒疫苗補助，今年已針對早產兒提供公費補助，後續也會提早召開專家會議評估。侯友宜則表示，市府會持續與專家討論、滾動檢討。

民進黨議員張維倩則關切帶狀皰疹疫苗補助。陳潤秋表示，目前帶狀皰疹疫苗需施打兩劑，費用約1萬8千元，負擔相當沉重，新北現階段以低收、中低收入且有免疫低下疾病的65歲以上長者優先全額補助。

侯友宜說，若全面補助65歲以上長者，即使每人僅補助1000元，對新北82萬名長者而言也是龐大經費，有錢好辦事，但現階段還是先把弱勢照顧好。

張維倩則認為，即使部分補助也能減輕民眾負擔，且疫苗除可降低疼痛，也有助減少心血管等疾病風險，希望市府能思考讓更多市民受益。

陳潤秋指出，今年專家會議已建議優先擴大輪狀病毒與帶狀皰疹疫苗補助對象，若經費允許，市府也會持續朝擴大補助方向努力。