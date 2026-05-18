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強化照明…桃園跟進設「發光行穿線」？交通局自主開發設備中

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行穿線兩側增設鮮明的紅色燈光線條，明確框出行人的行走區域，提醒行人不要走出安全範圍。本報資料照片
行穿線兩側增設鮮明的紅色燈光線條，明確框出行人的行走區域，提醒行人不要走出安全範圍。本報資料照片

桃園市議會今進行市政總質詢，民進黨議員許清順指台南為提升行人夜間過馬路的安全，設有會發光的行人穿越道，民眾普遍反映不錯，希望桃園也能跟進；交通局長張新福表示，正自主研發設備，預計1、2個月會有成果，目標成本比外面廠商還低。

許清順指出，台南今年4月在4個智慧路口試辦發光行穿線，藉由投影紅色光條，提醒行人不要走出行穿線範圍，也提醒車輛注意路口，減少視覺死角釀意外，該設計頗受民眾好評，建議桃園跟進並爭取蘆竹先行試辦。

張新福表示，台南目前只是提供場地給廠商試辦，主要是靠路旁的燈提供照明，未全面普及。桃園也有研發類似設備，預計一、二個月內有初步成果，屆時會選擇合適地點試辦。

交通局表示，桃園在提升道路行人及車輛交通安全方面，養護工程處已有雙色溫路燈設計，透過「路段黃光、路口白光」提高路口辨識度，但確實有部分路口有照明死角或亮度不足情形，因此正研發新型燈具，盼強化行人穿越線上方照明。

桃園市交通局參考台中做法，考慮在號誌桿上加燈具強化行穿線的照明亮度，但考慮將號誌與照明系統分開，避免號誌故障時，照明也跟著失能。另外，照明設備若採用人體偵測控制開關，頻繁開關恐怕會增加設備耗損，目前擬比照路燈定時照明。

行人 台南 桃園

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