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新北敬老卡擴大使用？侯友宜：財務要可行「不開大聲的支票」

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

敬老卡擴大使用範圍，新北藍綠市長參選人攻防許久，新北市議會民進黨團今天總質詢，認為新北市長侯友宜何必等下一屆市長，現在就可以做。侯友宜說，他現在是新北市長「要負起責任」，明年相關預算要怎麼用都在評估，不只國民黨李四川300點悠遊卡化，或是民進黨蘇巧慧提高到1000點，只要對長者好，都會納入評估，最重要財務要可行，6月結果出爐後，會向大家報告。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢。

李余典指出，新北敬老卡政策雖已逐步擴充，但長者實際使用仍有諸多限制，尤其新北幅員廣大，不少地區公共運輸不便，導致部分長者點數用不到，希望市府盡快擴大適用範圍，包括超商、診所、農會等都應納入；現今藍綠陣營都已提出敬老卡新政策，李四川主張部分點數可悠遊卡化，蘇巧慧則是提高至1000點，「侯友宜現在就可以先做」。

侯友宜回應，目前7月即將上路的600點方案，是否進一步擴大為消費使用，社會局已向議會承諾，今年6月1日前會提出完整評估，市府近期已召開15次會議，討論農會、超商、悠遊卡系統等介接問題，不是市府要做就做，系統介接要整合。

侯友宜表示，自己現在是新北市長要負起責任，明年度相關預算如何編列、資源如何分配，都必須審慎評估，包括李四川提出的300點悠遊卡化，以及蘇巧慧提出的1000點方案，只要對長者好都納入評估，但最重要的是財務要可行，他也舉例，光是營養午餐他也是想很久怎麼去做、去算，經費「新北市一個經費比過其他三個縣市」，不要開很大聲的支票。

陳永福則認為，敬老卡現行限制過多，應放寬用途，只要不是拿去賭博，無論買水、買文具、超商消費都應開放。侯友宜則回應，敬老卡原意是鼓勵長者走出家門、增加社會參與，若完全不限用途，那乾脆發現金就好。

李倩萍也關心敬老卡搭乘計程車進度，認為不少長者搭公車、捷運仍有距離與體力問題，計程車才是真正方便。侯友宜表示，目前社會局已與車隊持續協調，但涉及跨區生活圈與系統整合等問題，還在克服當中，待6月評估結果完成後，市府會對外說明敬老卡擴大使用範圍與後續規畫。

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