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別再花錢買手搖！達人授「鳳梨皮煮水」：搭配2物更加分

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如近日分享，一到夏天很多人都愛喝手搖飲消暑，但常常喝完又覺得太甜、負擔很重，因此推薦一款「幾乎不用花錢」的天然飲品。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如近日分享，一到夏天很多人都愛喝手搖飲消暑，但常常喝完又覺得太甜、負擔很重，因此推薦一款「幾乎不用花錢」的天然飲品。 示意圖／ingimage

鳳梨皮別再直接丟掉了！生活達人陳映如近日在臉書分享，一到夏天很多人都愛喝手搖飲消暑，但常常喝完又覺得太甜、負擔很重，因此她推薦一款「幾乎不用花錢」的天然飲品「鳳梨皮果汁飲」。她表示，自己會把切下來的鳳梨皮與鳳梨心留下來，加水慢慢熬煮，「煮好後整間廚房都是濃濃鳳梨香」，喝起來像水果風味水，但味道比市售加味水更自然。

陳映如表示，這款飲品只有淡淡微甜，「喝起來超清爽、完全沒負擔」，冰過之後更適合炎熱天氣。她也提到，原本很多人會直接丟掉的鳳梨皮與鳳梨心，沒想到竟能變成好喝的天然果汁飲，「完全是廢物利用的代表」。另外，她也分享變化版喝法，除了原味之外，還可以加入紅茶包變成「鳳梨果香紅茶」，或搭配檸檬片增加風味。

陳映如則笑說，下次切鳳梨時別急著丟，「試一次，你可能會愛上這種天然又清爽的味道」。

製作小提醒整理包：

1.鳳梨皮一定要先刷洗乾淨

2.水量蓋過鳳梨皮即可，先大火煮滾，再小火熬煮20～30分鐘

3.可加入紅茶包檸檬片增添風味

而鳳梨除了能做成消暑飲品，本身營養價值也相當高。元氣網也分享，鳳梨富含天然糖分、膳食纖維、鉀與錳等礦物質，也含有維生素C、維生素B1與檸檬酸。其中最具代表性的「鳳梨酵素」具有分解蛋白質的特性，有助消化吸收，因此鳳梨也被不少人視為兼具美容與健康價值的水果。

營養師指出，適量攝取鳳梨有助促進代謝、幫助消化、維持腸道蠕動，對於容易水腫者也有幫助。此外，鳳梨熱量不高，每100克約54大卡，可作為減重期間的點心選擇。不過也提醒，若希望攝取完整營養，最好以新鮮鳳梨為主，因鳳梨酵素在高溫下容易被破壞，而罐頭與果汁則可能因加工流失部分營養。

鳳梨 生活 飲料

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