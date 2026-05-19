猝死毫無徵兆？體內早藏致命導火線 日法醫籲留意「血壓上升」

根據日媒「東洋經濟Online」報導，解剖過約6千具遺體的法醫高木徹也指出，許多看似毫無徵兆的猝死，其實在死者生前就已埋下致命的導火線。解剖結果顯示，多數猝死者的體內早就存在不斷惡化的疾病，只是由於動脈硬化或肝臟疾病等生活習慣病，通常很難自己發現，直到危及生命時才突然爆發，讓旁人誤以為是突發狀況。

高木醫師表示，避免猝死的一個重要指標是「血壓上升」，這意味著體內的動脈硬化或心室肥大正在惡化。當血管因硬化而變窄，心臟必須更費力輸出血液，導致心室肥大。這又會增強血流壓力，對血管壁造成更大摩擦，進一步使動脈硬化的情況惡化，形成致命的惡性循環。因此，服用降血壓藥物的真正目的，正是為了斬斷這個循環，避免引起腦血管或心血管疾病，導致猝死。

人類對身體「逐漸變差」的過程其實相當遲鈍，朝夕相處的家人也難以察覺。高木醫師分享一起解剖案例，一名年輕女性因良性卵巢腫瘤異常肥大，最後因壓迫橫膈膜無法呼吸而猝死。當時死者的肚子已腫脹得比臨盆孕婦還大，但因為腫瘤增長的速度緩慢，即使100天增加2公斤的體重，一天也只增加20克而已。她本人與同住家屬只覺得「最近好像變胖了」，完全沒有意識到嚴重性而錯失就醫時機。

高木醫師強調，老化與疾病都是悄然無聲地在體內蔓延。要預防發生猝死，最根本的做法就是每年定期進行健康檢查。唯有透過客觀的醫療數據掌握潛在風險，並及早接受治療，才能降低猝死的風險。