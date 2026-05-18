香菜、小茴香農藥殘留掀「雞尾酒效應」？台大教授：不等於健康風險

近期外界關注政府公告香菜、小茴香、薄荷等農作物新增多項農藥殘留容許量（MRL）標準，引發部分民眾擔憂是否會造成「雞尾酒效應」。台大農業化學系暨研究所教授顏瑞泓表示，農藥殘留容許量並非「放寬標準」，更不代表食品中一定會殘留多種農藥，現有科學研究也未顯示微量農藥殘留會產生毒性加乘風險。

「雞尾酒效應」即多種農藥殘留交互作用後，對人體健康產生加乘危害。顏瑞泓指出，農藥殘留容許量的訂定，是依據農民實際防治病蟲害需求，以及正確使用農藥後，在採收時可能殘留的合法監測值。政府是在確保農民有足夠防治工具的前提下，建立科學化管理制度，透過數據進行精準施藥。

顏瑞泓說，外界容易誤解，一項作物公告多種農藥殘留容許量，並不代表農民會同時使用所有藥劑，更不代表每一種農藥都會殘留到上限值。例如，若某作物公告6種農藥容許量，實際耕作時可能只使用其中1至2種，且殘留量通常遠低於法規上限。

針對「雞尾酒效應」的質疑，顏瑞泓表示，目前國際與國內研究均指出，在極低濃度下，不同作用機制的農藥並不會出現毒性加乘現象。農藥殘留標準多為百萬分之一（ppm）甚至十億分之一（ppb）等級，而實際檢測值通常更低，並不會產生毒性增強或是雞尾酒效應的風險。

顏瑞泓引用農業部農業藥物試驗所研究指出，即使在高於容許量千倍以上的實驗條件下，仍未觀察到不同農藥間出現毒性加重或協同效應。相關研究已刊登於「台灣農藥科學」期刊，涵蓋多種農藥混合毒性與水果多重殘留風險評估。

顏瑞泓強調，農藥風險評估有一套嚴格科學機制，每種農藥都會先透過動物試驗找出「無可觀測危害效應劑量」（NOAEL），再除以100倍安全係數，推估出人體每日可接受攝食量（ADI），ADI本身已建立在極保守的安全基礎上。

顏瑞泓舉例，若某藥劑在動物實驗中，每天攝取100毫克／公斤體重仍未出現健康危害，實際核定給人體的ADI值僅會採用其百分之一。即使民眾長期攝食，只要低於ADI範圍，就不會對健康造成危害。

政府目前已採取多重食安把關機制，包括農業部推動整合性病蟲害管理、強化農藥源頭管理，以及農糧署利用質譜快檢技術，在產地與採收前進行監測，再加上衛福部食品藥物管理署上市後抽驗，形成「田間、採收、市場」三道防線，提昇民眾對農產品的信心。