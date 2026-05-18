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圖輯／鐵道記憶的時光隧道 鐵博館讓人回味過往
座落於市民大道旁，有一座由諸多鐵軌、鐵皮廠房構成的大型工廠，這是台北機廠，從日據時代的總督府鐵道部到台鐵局，都是列車維修的重鎮，但隨著鐵路地下化，外加台灣高鐵通車後，2011年台北機廠通往地下縱貫鐵路的隧道讓道高鐵，台北機廠功臣身退，該地一度面臨都更，最後在多方奔走下，去年7月台北機廠以「國家鐵道博物館」重生，展示台灣鐵道過去至今的發展史，目前第一階段開放僅占總園區的三分之一，未來將展出更多館藏。
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