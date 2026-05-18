圖輯／鐵道記憶的時光隧道 鐵博館讓人回味過往

座落於市民大道旁，有一座由諸多鐵軌、鐵皮廠房構成的大型工廠，這是台北機廠，從日據時代的總督府鐵道部到台鐵局，都是列車維修的重鎮，但隨著鐵路地下化，外加台灣高鐵通車後，2011年台北機廠通往地下縱貫鐵路的隧道讓道高鐵，台北機廠功臣身退，該地一度面臨都更，最後在多方奔走下，去年7月台北機廠以「國家鐵道博物館」重生，展示台灣鐵道過去至今的發展史，目前第一階段開放僅占總園區的三分之一，未來將展出更多館藏。

鐵博館過去為台北機廠，是台鐵維修車輛的大型工廠，如今成為博物館，讓許多民眾前來回味過往美好時光。記者曾原信／攝影

鐵博館過去為台北機廠，是台鐵維修車輛的大型工廠，如今成為博物館，當中展出的TPK32862號通勤客車是許多人童年回憶。記者曾原信／攝影

鐵博館許多車輛都處於可動狀態，園區內假日時都有柴油客車行駛，圖中為DR2200，塗裝為台鐵後期深藍塗裝。記者曾原信／攝影

鐵博館過去為台北機廠，是台鐵維修車輛的大型工廠，如今成為博物館，展出許多歷史車輛。記者曾原信／攝影

由於台鐵臥鋪客車都已拆除，鐵博館展出相近年代，由日本國鐵營運的583系臥鋪電聯車供民眾參觀，圖為車廂內部。記者曾原信／攝影

鐵博館過去為台北機廠，是台鐵維修車輛的大型工廠，如今成為博物館，當中展出的SP32584對號快車車廂供遊客入內乘坐。記者曾原信／攝影

由於台鐵臥鋪客車都已拆除，鐵博館展出相近年代，由日本國鐵營運的583系臥鋪電聯車供民眾參觀。記者曾原信／攝影

鐵博館許多車輛都處於可動狀態，園區內假日時都有柴油客車行駛，圖中為DR2200駕駛室。記者曾原信／攝影

近期鐵博館展出軍用運輸35F6082號平車，搭載的M113裝甲車塗裝特別復刻當年，捆綁方式也特別請教陸軍協助。記者曾原信／攝影

鐵博館許多車輛都處於可動狀態，園區內假日時都有柴油客車行駛，圖中為DR2200，未來隨著園區更多卻開放，行駛路線也會更長。記者曾原信／攝影

鐵博館過去為台北機廠，是台鐵維修車輛的大型工廠，如今成為博物館，柴電工廠完整展示列車維修的各種技術。記者曾原信／攝影