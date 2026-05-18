上千人連署爭取 東部幹線自強號7月起2車次增停台東康樂站

台鐵台東康樂站介於知本站及台東站之間，曾是台東重要貨運車站，因東部幹線自強號不停靠，七個村里居民若要北上，須至台東站或知本站轉乘。經由立委陳瑩居中協調，台鐵宣布7月1日起，新增441車次及402車次自強號停靠康樂站，未來北部旅客也可搭車直達康樂，方便前往史前館參觀。

台東市豐田里、新園里、康樂里，以及卑南鄉太平村、泰安村、利嘉村、東興村等七個村里鄰近康樂站，地方人士說，康樂站早年因鄰近永豐餘造紙廠及軍方貨運需求，曾是台東重要貨運車站，後因工廠關閉及貨運量減少，逐步轉為客運車站。

鐵路向來是台東鄉親主要交通工具，多年來康樂站僅停靠莒光號及區間車，後來雖增加部分南迴線自強號停靠，居民若要北上仍沒有直達車。為此當地居民曾發起上千份連署書，此次再度由台東市豐田里長黃泉智與六個村里長向立委陳瑩陳情，盼爭取自強號停靠。

陳瑩與台鐵溝通協調後，台鐵宣布，7月1日起，高雄經南迴線開往樹林的441次自強號，以及樹林開往知本的402次自強號，將正式停靠康樂站。黃泉智說，期待已久的列車終於出現大進展，也期待大家多搭乘，未來才能爭取更多班次停靠。

陳瑩表示，台鐵統計康樂站目前搭乘人數不高，但基於交通平權、區域均衡發展及觀光考量，有必要增停東部幹線自強號；未來鄰近居民往返北部可省去轉乘時間，同時帶動史前館及周邊景點的觀光發展。