圖輯／保存回憶 台糖蒸汽火車捐贈鐵博館

隨著台灣糖業鐵路於1980年代後沒落，外加蒸汽火車的逐步淘汰，許多糖廠蒸汽機車頭也走入歷史，但仍有民間收藏家保留了這些歷史文物。國家鐵道博物館籌備處上午舉行台糖376號蒸汽機車捐贈儀式，原本由大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂收藏的蒸汽機車，正式交由鐵博館收藏，戴聖堂表示，不捨蒸汽火車逐漸消失，因此才保存這台下來，而鐵博館籌備處主任鄭銘彰則表示，感謝收藏家願意信任博物館，也希望未來能夠保存更多歷史車輛。

376號蒸汽機車誕生於1948年，服務於台糖雲林斗六糖廠，但隨著糖廠鐵路動力轉為柴油引擎，376號離開糖廠，由大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂接手，整理修復，一度在草屯嘟嘟樂園行駛，後又被長期放置於台中清水某倉庫，2021年由戴勝堂捐贈給鐵博館進行考據修復，最終重獲新生。

大鼎餐飲董事長戴勝堂（中）將家族收藏的台糖376號蒸汽列車捐贈給鐵博館，並與文化部司長陳修程（右）、鐵博館籌備處主任主任鄭銘彰（左）一同合影。記者曾原信／攝影

台糖376號蒸汽機車原本服務於斗六糖廠，如今來到鐵博館柴電工廠內展示。記者曾原信／攝影

大鼎餐飲董事長戴勝堂將家族收藏的台糖376號蒸汽列車捐贈給鐵博館，今天舉行捐贈儀式。記者曾原信／攝影

台糖376號蒸汽機車原本服務於斗六糖廠，本次捐贈除了機車頭本體，還包含甘蔗車及仍在修復中的巡道車，圖為甘蔗車。記者曾原信／攝影

大鼎餐飲董事長戴勝堂將家族收藏的台糖376號蒸汽列車捐贈給鐵博館，今天舉行捐贈儀式，鐵博館籌備處主任主任鄭銘彰（左）宣布「發車」並搭配機車頭鳴笛。記者曾原信／攝影

大鼎餐飲董事長戴勝堂（中）將家族收藏的台糖376號蒸汽列車捐贈給鐵博館，今天舉行捐贈儀式，鐵博館籌備處主任主任鄭銘彰（右）及鐵道專家洪致文（左）對談，並坐在甘蔗車上，十分新奇。記者曾原信／攝影

台糖376號蒸汽機車原本服務於斗六糖廠，後經大鼎餐飲董事長戴勝堂購入收藏，在2021年交給鐵博館考據維修，才得以保存下來。記者曾原信／攝影

台糖376號蒸汽機車原本服務於斗六糖廠，如今在鐵博館展示。記者曾原信／攝影

大鼎餐飲董事長戴勝堂（右）將家族收藏的台糖376號蒸汽列車捐贈給鐵博館，今天舉行捐贈儀式，鐵博館籌備處主任主任鄭銘彰（左）致贈感謝狀。記者曾原信／攝影