聽新聞
0:00 / 0:00
圖輯／保存回憶 台糖蒸汽火車捐贈鐵博館
隨著台灣糖業鐵路於1980年代後沒落，外加蒸汽火車的逐步淘汰，許多糖廠蒸汽機車頭也走入歷史，但仍有民間收藏家保留了這些歷史文物。國家鐵道博物館籌備處上午舉行台糖376號蒸汽機車捐贈儀式，原本由大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂收藏的蒸汽機車，正式交由鐵博館收藏，戴聖堂表示，不捨蒸汽火車逐漸消失，因此才保存這台下來，而鐵博館籌備處主任鄭銘彰則表示，感謝收藏家願意信任博物館，也希望未來能夠保存更多歷史車輛。
376號蒸汽機車誕生於1948年，服務於台糖雲林斗六糖廠，但隨著糖廠鐵路動力轉為柴油引擎，376號離開糖廠，由大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂接手，整理修復，一度在草屯嘟嘟樂園行駛，後又被長期放置於台中清水某倉庫，2021年由戴勝堂捐贈給鐵博館進行考據修復，最終重獲新生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。