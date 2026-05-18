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車舊了牌照稅一毛不減？嘉縣議長建請中央修法促比照房屋稅折舊
嘉義縣議員黃榮利、王啓澧今天在議會定期會質詢時表示，汽車隨使用年限價值遞減，牌照稅卻長年依排氣量固定課徵並不合理，希望比照房屋稅逐年折舊遞減，減輕民眾負擔。對此，財稅局長蕭俊明表示，牌照稅為地方稅但依中央法令規範；王啓澧建請議會作成決議向中央反映修法。
黃榮利表示，財稅局積極協助中低收入戶等弱勢族群節稅，服務態度值得肯定。不過，現行房屋稅有逐年折舊、逐年遞減的機制，反觀汽車開得愈久愈老舊，牌照稅卻依然按照新車標準與排氣量課徵，完全沒有折舊概念。中低收入百姓面對各項稅費負擔沉重，政府應研擬車輛牌照稅逐年遞減的可行性。
王啓澧表示，車輛折舊是不爭的事實，有時老舊車輛本身的價值甚至比不上高額的牌照稅。既然牌照稅是地方稅收，財稅局應評估是否有調降或逐年遞減的空間。王啓澧說，議會應針對此案作成決議，函請縣府財稅局正式轉達中央相關部會，推動全國性的修法研議。
蕭俊明表示，使用牌照稅雖屬地方稅，但課徵基準是依據中央的使用牌照稅法明確規範，以氣缸總排氣量（CC數）作為計稅依據。中央若要研議牌照稅折舊修法，通常會通盤詢問全國各縣市政府的意見與態度，財稅局後續會將基層心聲向中央溝通反映。
議長張明達最後在會中裁示，此案具有實質合理性，由議會正式作成決議後，函送財稅局積極向中央爭取修法。
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