用AI主動移除13歲以下使用者！Meta「家庭中心」功能助家長一站式管理

隨著擁有智慧行動裝置的年齡層不斷下探，家長與孩子在上網時間、社群互動觀念之間的衝突越來越多，守護青少年網路安全逐漸成為社會關注焦點。Meta近期宣布在台灣推行重大更新，針對未滿18歲的使用者推出「青少年帳號」預設保護，並啟用全新「家庭中心」功能。此次行動更攜手衛生福利部、數位發展部、NCC、iWIN網路內容防護機構及台灣展翅協會，透過公私協力建構數位防護網，並邀請藝人聶雲分享教養經驗，協助家長守護青少年的數位安全。

Meta此次更新的核心為一站式的「家庭中心」功能，過去家長需在不同應用程式間切換設定，現在只需發送一次邀請，即可跨平台監控青少年在Instagram、Facebook、Messenger及Meta Horizon上的活動。Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文指出，這項新功能讓家長能更輕鬆掌握孩子在網路上的行為，協助家長與孩子展開關於網路使用的有意義對話。

針對家長最關心的聯繫對象、螢幕時間與內容觀看，「青少年帳號」內建了多項預設保護措施，包括青少年帳號預設為私密帳號，僅能與已追蹤對象聯繫，且系統會限制經常分享不適齡內容的帳號向青少年發送私訊。在時間管理方面，家長可設定每日使用上限與就寢時間，當青少年接近上限時會收到休息提醒，且系統將自動啟動勿擾的「睡眠模式」。

在內容防護上，Meta參考大眾熟悉的電影分級制度，將18歲以下帳號預設為適合13歲以上的內容體驗，主動隱藏或不推薦血腥暴力、性暗示、不雅言語或高風險行為的貼文。若家長有更嚴格的需求，還可開啟「限制內容」功能，進一步強化對青少年瀏覽內容的管理，並關閉青少年在貼文下查看或回應留言的權限。

為了落實最低13歲的註冊門檻，Meta導入了進階AI偵測與「視覺分析技術」，系統會掃描個人檔案中的生日貼文或就學資訊等文字線索，並透過AI分析影像中的整體視覺特徵（如身形或骨骼結構）來推估年齡，疑似未達門檻的帳號將被先行停用，若無法提供證明則永久刪除。

政府部門亦參與合作，衛福部政務次長呂建德指出，網路安全需政府、產業與家庭共同努力，以應對網路霸凌、隱私外洩與詐騙等威脅。NCC主任秘書黃文哲也表示，適齡內容分級機制能為兒少上網多增添一層防護。數位發展部主任秘書胡貝蒂則強調，兒少保護不僅是限制風險，更在於幫助孩子建立健康的數位使用能力。

有3個小孩、正陪伴小女兒走過青春期名人爸爸聶雲也分享了教養心得，他認為「與其當警察，不如當教練」，比起一味禁止，更應引導孩子學習面對風險。他與孩子共同制定了「數位家規」，例如用餐不滑手機、設定睡眠模式等，並強調由孩子參與制定的規則更能被遵守。聶雲鼓勵家長善用Meta提供的工具開啟親子對話，以關心取代監控，建立相互信任的數位使用習慣。目前相關更新已在台灣逐步推行，Facebook與Messenger的內容設定也將於近日陸續納入更新範圍 。

Meta推出「家庭中心」全新一站式管理平台。圖／Meta提供

家長可設定「青少年帳號」每日使用時間上限與就寢時間前的暫停通知，當青少年接近使用上限時，會收到休息提醒。圖／Meta提供

Instagram推出最嚴格設定「限制的內容」，強化家長管理權限。圖／Meta提供