鐵道迷董事長捐蒸汽火車 鐵博館重現糖業鐵道甜蜜記憶

鐵博館第一階段去年7月開館至今，其中以動態方式呈現，看起來像不斷運轉車輪的糖鐵376號蒸汽機車備受民眾喜愛，由藏家戴勝堂捐贈，為全民保留鐵道上的甜蜜記憶。

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂是資深鐵道迷，他在2021年將家族長年收藏的376號蒸汽機車、甘蔗車及巡道車捐贈給國家鐵道博物館籌備處，歷經整理、蒐集零件後，376號蒸汽機車與甘蔗車在2024年9月27日完成修復。

今天是518國際博物館日，鐵博館籌備處特別在柴電工場376號蒸汽機車展示台前方舉行捐贈致謝儀式，並回顧修復過程。戴勝堂以「嫁女兒」形容捐出車輛的心情，他說，最初希望能保存這份歷史記憶，如今能轉化為教育意義，也覺得很好。

戴勝堂指出，1980年代起台灣逐漸在淘汰蒸汽火車，很多車都面臨解體、消失，「我那時就想說這東西是需要留下來」。他除了去整理車輛到可以運作，還會自己駕駛，早上5時多就要起來加水、煤炭與粗沙，不斷加熱到大約早上7時、8時才可以動，「這部車對我來說是很有感情。」但是在「毋甘（不捨）」之餘，他也覺得應該為它找到歸屬。

鐵博館自去年7月31日開館至昨天已迎來59萬進館人次，戴勝堂捐贈的376號蒸汽機車展示於柴電工場中，以動態方式呈現蒸汽機車的動輪、連桿運作，讓車輛看起來就像在運轉中。鐵博館籌備處主任鄭銘彰分享，這吸引觀眾自然駐足觀賞，還有小朋友停在那看了好久。

鄭銘彰提到，這輛376號蒸汽機車自糖廠退役後，就在南投草屯嘟嘟樂園運轉，他曾前去拜訪，還記得說明牌大意提到，收藏者希望能保存這台火車，讓大家記得農業社會中的糖業縮影。

鄭銘彰表示，當時他不知道那個人是誰，但只知道對方有足夠的熱忱與文化資產保存意識。他很感謝戴勝堂的捐贈，還有政府政策支持讓鐵博館成立，這些機緣與契機，喚起從過去就蒐藏這些重要典藏品的人，大眾也才有機會看到這輛車輛。