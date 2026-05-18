立委陳瑩爭取東部幹線 自強號自7月1日停靠康樂站

台東康樂火車站鄰近七個村里，上萬名居民希望東部幹線自強號停靠康樂站，在地鄉親多年來只能轉乘才能北上，相當不便。今年1月，台東市豐田里長黃泉智持七個村里的陳情書，向立委陳瑩反映地方需求。經陳瑩多次溝通協調後，台鐵宣布自7月1日改點起，新增441車次及402車次自強號停靠康樂站，讓地方期待多年的交通需求終於實現，未來北部旅客也可搭乘直達台東康樂。陳瑩表示，此次東部幹線自強號停靠康樂站，除回應鄉親交通需求，同時希望促進地方觀光交通發展。

康樂站除服務周邊台東市豐田里、新園里、康樂里，以及卑南鄉太平村、泰安村、利嘉村、東興村等七個村里，還有鄰近國立臺灣史前文化博物館(下稱史前館)景點交通需求，長期以來肩負觀光及居民交通功能。過去因東部幹線自強號不停靠康樂站，不僅影響居民北上便利性，也降低北部旅客前往史前館與周邊景點的意願。地方曾發起上千份連署書，希望增設自強號停靠，歷經多年努力始終未能成功。

今年1月，台東市豐田里里長黃泉智向立委陳瑩陳情，表示康樂站目前雖有部分南迴線自強號停靠，但往返北部仍缺乏直達列車，七個村里上萬居民北上，只能至台東站或知本站轉乘，同時影響地方觀光發展。陳瑩接獲陳情後，立即與台鐵溝通協調，最終促成台鐵於本月宣布，自7月1日起，高雄經南迴線開往樹林的441次自強號，以及樹林開往知本的402次自強號，將正式停靠康樂站。

台東市豐田里里長黃泉智表示，非常感謝陳瑩委員大力幫忙，讓鄉親們期待已久的列車問題有很大的進展，也期待大家多多利用康樂車站的自強號列車，未來才能進一步爭取更多班次停靠；新園里里長陳輝宗提到，早期康樂站原本就是地方重要交通節點，後來逐漸被忽略，希望自強號停靠後，能重新帶動地方發展；康樂里里長張均晨表示，此次自強號停靠康樂站，受惠範圍涵蓋七個村里，影響的不只是通勤需求，更提升許多長輩、學生及居民日常生活的便利，相信地方鄉親都能感受到陳瑩委員的用心與努力。

卑南鄉太平村長吳志銘表示，希望東部幹線自強號停靠後，能帶動康樂地區周邊發展，讓居民搭乘火車更加便利；針對新增停靠班次，卑南鄉利嘉村長林肯毅表示，感謝陳瑩委員親自關心地方需求，並面對面傾聽各村里長的心聲，越多車次停靠康樂站，未來也有機會帶動周邊商圈，讓康樂火車站重新活絡起來。

康樂車站原位於台東市康樂里，2021年里鄰調整後劃入豐田里。早期因鄰近永豐餘造紙廠及軍方貨運需求，曾是台東重要貨運車站，後因工廠關閉及貨運量減少，逐步轉為客運車站。長期以來，康樂站多僅停靠莒光號及區間車，後期雖增加部分南迴線自強號班次，但東部幹線自強號停靠問題，經多位民代爭取多年皆未能突破。陳瑩表示，鐵路是台東鄉親對外的主要交通工具，希望透過這次自強號增靠康樂站，可以促進台東交通與觀光均衡發展。

陳瑩表示，雖然依據台鐵統計，康樂站目前搭乘人數不高，但基於交通平權、區域均衡發展，以及史前館觀光需求，增停東部幹線自強號確有必要。此次成功爭取停靠，不僅可提升周邊七個村里居民往返北部的交通便利性，也讓北部旅客能更方便直達康樂站，串聯史前館及周邊觀光景點，進一步提升台東觀光交通便利性與地方發展。