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台東里長陳情 立委爭取東部幹線自強號7月1日起停靠康樂站

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台東里長陳情，立委陳瑩爭取東部幹線自強號停靠康樂站。陳瑩國會辦公室／提供
台東里長陳情，立委陳瑩爭取東部幹線自強號停靠康樂站。陳瑩國會辦公室／提供

台東康樂火車站鄰近七個村里，上萬名居民盼東部幹線自強號停靠康樂站，解決轉乘不便。今年1月，台東市豐田里長黃泉智持七個村里的陳情書，向立委陳瑩反映地方需求。經陳瑩多次溝通協調後，台鐵宣布自7月1日改點起，新增441車次及402車次自強號停靠康樂站。

過去因東部幹線自強號不停靠康樂站，不僅影響居民北上便利性，也降低北部旅客前往史前館與周邊景點的意願。地方曾發起上千份連署書，希望增設自強號停靠，歷經多年努力始終未能成功。

今年1月，台東市豐田里里長黃泉智向陳瑩陳情，表示康樂站目前雖有部分南迴線自強號停靠，但往返北部仍缺乏直達列車，七個村里上萬居民北上，只能至台東站或知本站轉乘，同時影響地方觀光發展。

陳瑩接獲陳情後，立即與台鐵溝通協調，最終促成台鐵於本月宣布，自7月1日起，高雄經南迴線開往樹林的441次自強號，以及樹林開往知本的402次自強號，將正式停靠康樂站。

康樂車站原位於台東市康樂里，2021年里鄰調整後劃入豐田里。早期因鄰近永豐餘造紙廠及軍方貨運需求，曾是台東重要貨運車站，後因工廠關閉及貨運量減少，逐步轉為客運車站。

長期以來，康樂站多僅停靠莒光號及區間車，後期雖增加部分南迴線自強號班次，但東部幹線自強號停靠問題，經多位民代爭取多年皆未能突破。陳瑩表示，鐵路是台東鄉親對外的主要交通工具，希望透過這次自強號增靠康樂站，可以促進台東交通與觀光均衡發展。

陳瑩提到，雖然依據台鐵統計，康樂站目前搭乘人數不高，但基於交通平權、區域均衡發展，以及史前館觀光需求，增停東部幹線自強號確有必要。

陳瑩指出，此次成功爭取停靠，不僅可提升周邊七個村里居民往返北部的交通便利性，也讓北部旅客能更方便直達康樂站，串聯史前館及周邊觀光景點，進一步提升台東觀光交通便利性與地方發展。

自強號 陳瑩 台東

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