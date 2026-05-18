台灣印象新作登場　帶你一覽大稻埕百年風華 tittot琉園台灣印象系列前進大稻埕展出

tittot琉園一直以來廣獲好評的「台灣印象系列」，今年正式推出第14件作品《大道功成》，並將於2026年6月23日至7月5日，選址台北迪化街百年老宅——OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店，舉辦新品發表之展覽與沙龍講堂。對長期收藏tittot琉園作品的藏家而言，「台灣印象系列」不僅是年度創作的重點，更是一段橫跨19年的文化書寫。從北海岸野柳女王頭、阿里山、日月潭到南方蘭嶼，系列作品以琉璃為媒介，細膩描繪台灣各地的自然地景與人文記憶。今年，創作視角來到台北，聚焦早期歷史繁華興盛的街區——大稻埕，亦是設計師首度為家鄉創作的感性之作，透過《大道功成》訴說其百年流轉的燦爛風華。

tittot琉園台灣印象新作《大道功成》（大稻埕印象）。 圖／琉園 提供

對多數台灣人而言，大稻埕承載著各自不同的生活記憶：年節時期的南北貨氣味，或是老屋翻新後的文創風景。然而在創作者陳俊維眼中，「它不只是地名，也不只是回憶，而是一種生活方式。」身為土生土長的大稻埕人，他回憶童年時光：「昔日連綿成排的亭仔腳，是孩子們的遊樂場，也是大人工作、喝茶、聊天，甚至用餐的所在，是整個街區生活的核心。」對他而言，《大道功成》的創作，不僅是藝術表現，更是一場情感的回返與記憶的再現。

tittot琉園設計總監陳俊維與台灣印象新作《大道功成》。 圖／琉園 提供

「台灣印象 Taiwan Exclusive Design」作為tittot琉園的經典系列，本次選擇的大稻埕，象徵北台灣重要的河港商業重鎮。作品以層疊的街屋建築為基底，呈現百年商埠的歷史紋理；上方則以煙花意象構築流動的光影折射，形成鮮明的視覺焦點，不僅象徵當代新地標的誕生，也隱喻大稻埕在時代更迭中持續開放、轉化與前行的生命力。

《大道功成》以層疊的街屋建築為基底，呈現百年商埠的歷史紋理；上方則以煙花意象構築流動的光影折射。 圖／琉園 提供

在精神層面上，《大道功成》汲取大稻埕深厚的歷史底蘊，傳遞「誠信打造眼界」的經商風骨。這份價值，體現在街區建築立面的比例之中，也映照於7、80年代人們共同仰望台北橋國慶煙火的集體記憶。作品核心的煙火造型，以菱形排列構成萬花筒般的視覺意象，火光映照下層層閃耀的屋瓦，象徵希望、繁華與無限延展的未來可能。

透過《大道功成》拋光之背面，觀看街屋夜景與燦爛煙火。 圖／琉園 提供

此次展場位於迪化街上OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店第二進二樓。以迪化街百年老宅為主要場域，打造不同於一般展場的沉浸式空間體驗，讓藝術創作回到歷史現場，與城市紋理展開深層對話。觀者沿著古老的木造階梯拾級而上，即可感受歷史與藝術交融的視覺饗宴。老宅所累積的時間痕跡、氣味與情感，與琉璃透過折射與色彩所展現的絢爛光影相互交織，構築出層次豐富且獨特的感知體驗。

展覽期間為2026年6月23日至7月5日，並將於6月27日下午14:00舉辦沙龍講堂，由島內散步創辦人邱翊、郭怡美書店店長趙偉仁、李亭香餅舖第五代負責人李佳陽與本次作品創作者——琉園設計總監陳俊維，共同分享大稻埕風華的回顧與未來展望。展場除展出新品《大道功成》外，亦將呈現多件歷年台灣印象系列經典之作，誠摯邀請民眾蒞臨觀展並報名參與講堂。

講堂免費報名表單

當人們在共享的生活空間中彼此相遇與凝視，地方的記憶與情感得以積累與延續，這正是城市得以繁華與轉型的關鍵力量。《大道功成》透過琉璃的光影層次，凝鍊這份看似平凡卻深刻的共生精神，使觀者在凝視之間，看見大稻埕跨越時代的風華與未來。

tittot琉園台灣印象新作《大道功成》在迪化街屋頂拍攝。 圖／琉園 提供

此外，延續自2011年以來「台灣印象」公益計畫精神，琉園將《大道功成》上市前三個月銷售收入的10%捐贈予台北家扶中心，作為弱勢孩童輔導基金，期望以藝術之力支持孩子勇敢追夢，如同大稻埕般在時代洪流中持續前行、綻放光芒。作品欣賞連結

tittot琉園設計總監陳俊維與台灣印象新作《大道功成》在迪化街屋頂拍攝。 圖／琉園 提供

展覽名稱：寶島熠熠-台灣印象特展

展覽地點：OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店2進2樓

台北市迪化街142號

展覽時間：2026年6月23日(二)至7月5日(日) 11:00-19:00

沙龍講堂時間：6月27日(六) 14:00-16:00

講堂免費報名表單：http://tittot.link/92esye

報名客服專線：02-7705-5168 # 128

※講堂名額數量有限，額滿為止。